(VTC News) -

Chuyên gia dự báo thời tiết cả nước trong hai ngày cuối tuần 21-22/11. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong hai ngày cuối tuần (21-22/11), không khí lạnh suy yếu và lệch dần về phía Đông. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị chỉ còn mưa vài nơi, thời tiết duy trì trạng thái rét trong đêm nay và ngày mai 21/11.

Từ 22/11, nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên, ban ngày trời lạnh, rét chủ yếu xuất hiện vào đêm và sáng.

Tuy nhiên, khoảng đêm 23/11, một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta, khiến thời tiết miền Bắc chuyển biến rõ rệt. Trong khoảng đêm 23-25/11, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ 24-26/11, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mạnh vào đầu tuần tới. (Ảnh minh hoạ)

Tại Hà Nội, ngày 24/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 5°C so với ngày trước đó, xuống còn 22°C; nhiệt độ thấp nhất 19°C, trời có mưa.

Sang ngày 25/11, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt, cao nhất 20°C, thấp nhất 16°C, trời mưa rét.

Đến ngày 26/11, Hà Nội tạnh ráo, trời vẫn rét. Nhiệt độ cao nhất tăng lên 23°C, trong khi nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ còn 15°C.

Nhận định thời tiết từ đêm 22 đến ngày 30/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi. Ngày 24-25/11, khu vực này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; ngày 25-26/11 trời rét.

Quảng Trị đến TP Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, ngày 25-29/11, các địa phương này khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.