(VTC News) -

Chuyên gia đưa ra nhận định thời tiết trên cả nước trong hai ngày cuối tuần. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo viên Phương Chi, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hiện tại, nước ta đang chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh tăng cường.

Trong hai ngày cuối tuần (21-22/11), không khí lạnh sẽ có quá trình suy yếu và lệch dần sang phía Đông. Vì vậy, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hoá đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị chỉ còn mưa vài nơi, thời tiết duy trì trạng thái rét trong đêm nay và ngày mai 21/11.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ dao động 13-16°C, vùng núi 11-13°C. Với khu vực từ Thanh Hoá đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 15-18°C. Sang ngày mai, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 19-22°C.

Từ 22/11, nhiệt độ có xu hướng tăng dần lên, ban ngày trời lạnh, trạng thái trời rét chỉ còn chủ yếu xuất hiện vào đêm và sáng.

Sáng nay (20/11), Hà Nội rét sâu với nhiệt độ phổ biến 15-17°C.

Cũng theo dự báo viên Phương Chi, không khí lạnh không chỉ gây giảm nhiệt mà còn có khả năng gây mưa lớn. Vùng mưa đáng lưu ý trong đêm nay và ngày mai chủ yếu ở khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa dao động 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Từ đêm 21/11, mưa lớn ở các khu vực này có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, với khu vực Nam Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hoà sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong hai ngày nghỉ cuối tuần.

Với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm chỉ có mưa rào và dông vài nơi, thời tiết ít có sự thay đổi so với những ngày trước.

Nhận định thời tiết từ đêm 22/11 đến ngày 30/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ mưa vài nơi, trong đó, khoảng đêm 23-25/11, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Đêm và sáng trời rét, khoảng ngày 24-26/11 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Các địa phương từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa vài nơi, thời kỳ 24-25/11 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ngày 25-26/11, trời rét.

Quảng Trị đến TP Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, ngày 25-29/11, các địa phương này khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.