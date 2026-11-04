Giao xe đầu kéo cho tài xế không giấy phép, doanh nghiệp bị phạt 58 triệu đồng

(VTC News) -

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lào Cai, Đội CSGT đường bộ số 5 vừa xử phạt một tài xế và doanh nghiệp vận tải do giao xe đầu kéo cho người không có giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 30/10, Đội CSGT đường bộ số 5 tiếp nhận phản ánh của người dân về trường hợp tài xế ô tô đầu kéo không có giấy phép lái xe trên tuyến ĐT170, đoạn qua xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người vi phạm là L.T.A. (SN 2002, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ). Người này lái ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 19H-204.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 88RM-001.XX.

Tài xế xe đầu kéo không có giấy phép lái xe trên tuyến ĐT170, đoạn qua xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai)

Ngày 2/11, cơ quan chức năng ban hành quyết định xử phạt đối với tài xế và doanh nghiệp liên quan.

Cụ thể, tài xế L.T.A. bị phạt 19 triệu đồng về hành vi không có giấy phép lái xe, theo điểm b khoản 9 Điều 18 Nghị định 168/2024.

Công ty TNHH một thành viên Vận tải 24h bị xử phạt 58 triệu đồng về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, theo điểm i khoản 14 Điều 32 Nghị định 168/2024.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và doanh nghiệp là 77 triệu đồng. Trong đó, mức phạt dành cho doanh nghiệp cao hơn 39 triệu đồng so với tài xế trực tiếp lái xe.

Từ vụ việc trên, Đội CSGT đường bộ số 5 khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải cần kiểm tra kỹ giấy phép lái xe và điều kiện của người được giao phương tiện trước khi đưa xe tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, trách nhiệm bảo đảm người lái đủ điều kiện không chỉ thuộc về cá nhân cầm lái mà còn liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp giao phương tiện. Các đơn vị vận tải cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.