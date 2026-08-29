'Tủ lạnh cho người' của Nhật Bản giúp chống sốc nhiệt mùa hè

(VTC News) -

Trong bối cảnh mùa hè ngày càng nóng bức tại Nhật Bản, một sản phẩm độc đáo mang tên “Do Hiemon Box” đã ra đời, hứa hẹn mang lại sự dễ chịu cho người sử dụng.

Chiếc tủ lạnh bằng thép không gỉ này có kích thước lớn, đủ để chứa một người, và được thiết kế để cung cấp không khí mát lạnh ngay khi mở cửa.

Kể từ khi ra mắt vào đầu năm nay, Trusco Nakayama đã bán được khoảng 200 chiếc Do Hiemon Box với giá 1,5 triệu yên (khoảng 9.500 USD - 247,68 triệu đồng) cho các nhà máy thép, công trường xây dựng, sân golf, trường đại học và các cơ sở giải trí.

Trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu gia tăng, mùa hè ở Nhật Bản đang trở nên nóng và ẩm hơn, với nhiệt độ thường xuyên vượt quá 35 độ C. Chính quyền đã phải đưa ra những thuật ngữ mới để mô tả những ngày nắng nóng gay gắt, trong khi đài truyền hình NHK thường xuyên cảnh báo người dân về nguy cơ say nắng.

Do Hiemon Box, với khả năng duy trì nhiệt độ ở mức 15 độ C và thổi luồng khí 5 độ C khi có người ngồi vào, được thiết kế không chỉ để mang lại cảm giác thư giãn mà còn nhằm ngăn ngừa các bệnh liên quan đến nhiệt độ.

Ông Fumiaki Matsubara, tổng giám đốc bộ phận sản phẩm của Trusco, cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cung cấp nơi nghỉ ngơi mà còn là thiết bị giúp ngăn ngừa tình trạng kiệt sức do nóng”.

Trusco, một công ty có giá trị thị trường khoảng 1 tỷ USD với khoảng 3.300 nhân viên, chủ yếu sản xuất máy móc, dụng cụ và thiết bị cho gia đình cũng như văn phòng.

Ông Matsubara cho biết công ty đã nhận được yêu cầu về “tủ lạnh cho người” từ nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả Đức và Mỹ.

Khi nắng nóng cực độ ngày càng trở nên phổ biến, Trusco nhận thấy tiềm năng lớn từ các trung tâm mua sắm, lễ hội mùa hè và các địa điểm đông người khác.

Ông Matsubara cũng cho biết nhu cầu đối với các sản phẩm làm mát nơi làm việc của công ty đã tăng gấp đôi mỗi năm trong những năm gần đây, nhờ vào các quy định chặt chẽ hơn của chính phủ nhằm ngăn ngừa say nắng.