Từ hôm nay, Quảng Ninh trở thành thành phố thứ 8 của Việt Nam

(VTC News) -

Nghị quyết số 36/2026 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh có hiệu lực từ ngày 1/9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, hôm 28/8. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố có diện tích tự nhiên 6.231,27 km², quy mô dân số 1.523.400 người, 54 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu).

Thành phố Quảng Ninh giáp với Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Biển Đông và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Như vậy, từ hôm nay, cả nước có 8 thành phố gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai và Quảng Ninh.

Tại báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến về hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh gửi đến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ cho biết định hướng phát triển đô thị Quảng Ninh hiện đại, thông minh, xanh, giàu bản sắc và có năng lực cạnh tranh quốc tế phải dựa trên việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa đặc trưng.

Các giá trị cần được gìn giữ gồm: cảnh quan biển đảo, hệ sinh thái tự nhiên, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, lịch sử phát triển vùng mỏ, các cộng đồng cư dân ven biển, miền núi và cửa khẩu; cùng hệ thống không gian công cộng, kiến trúc đô thị và các trung tâm phát triển mới.

Riêng với Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quy hoạch đô thị Quảng Ninh xác định các giải pháp nhằm bảo tồn nghiêm ngặt các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản; duy trì tính nguyên vẹn của cảnh quan núi đá, mặt nước, hệ sinh thái biển và các giá trị địa chất, địa mạo đặc trưng.

Hoạt động xây dựng tại khu vực ven bờ và vùng đệm phải được kiểm soát chặt chẽ; hạn chế tối đa công trình quy mô lớn, cao tầng hoặc có kiến trúc ảnh hưởng đến các hành lang tầm nhìn hướng Vịnh Hạ Long.

Chính phủ kỳ vọng TP Quảng Ninh phát triển trở thành một đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh, có sức cạnh tranh quốc tế, vừa là trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ của quốc gia, vừa là địa bàn chiến lược vững chắc về quốc phòng, an ninh.