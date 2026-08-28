Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh

(VTC News) -

Ngày 28/8, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh, Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao Nghị quyết cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Quảng Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh, có hiệu lực từ 1/9/2026. (Ảnh: Đỗ Phương)

Theo Nghị quyết số 36/2026 được Quốc hội thông qua ngày 24/8, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, thành phố Quảng Ninh tiếp giáp với thành phố Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Lạng Sơn; Biển Đông và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thành phố có diện tích tự nhiên 6.231,27 km²; quy mô dân số 1.523.400 người; có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Tại buổi lễ, đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cũng công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nay là thành phố Quảng Ninh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao phần thưởng cao quý này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đỗ Phương)

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình phát triển của Quảng Ninh, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, đồng thời khẳng định vị thế, vai trò của địa phương trong vùng Đông Bắc và cả nước.

Ngay trong ngày công bố, không khí chào mừng thành phố Quảng Ninh được đẩy lên cao với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn.

Tâm điểm là chương trình nghệ thuật đặc biệt Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai, diễn ra lúc 20h10 ngày 28/8 tại Quảng trường 30/10 và tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 100.000 người, với sự tham gia của khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng diễu hành.

Một góc không gian thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: Thanh Tùng)

Chương trình kéo dài khoảng 120 phút, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quang Thọ, Đen, Tùng Dương, Tóc Tiên, Hồ Quỳnh Hương, Rhyder, JiYeon (T-Ara), Phương Ly...

Cùng thời điểm, trên vịnh Hạ Long diễn ra chương trình trình diễn ánh sáng với sự tham gia của 72 tàu du lịch, kết hợp ánh sáng, âm thanh và pháo hoa, tạo nên không gian lễ hội đặc biệt trên Di sản thiên nhiên thế giới. Hoạt động diễn ra từ 26-28/8, trong khung giờ 18h30-22h.

Chuỗi hoạt động chào mừng còn gắn với nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, thương mại và đầu tư, tạo không khí sôi động trên toàn tỉnh nhân dấu mốc Quảng Ninh chính thức bước vào chặng đường phát triển với mô hình thành phố mới.