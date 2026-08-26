Quảng Ninh trao quyết định đầu tư cho 16 dự án với tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Chiều 26/8, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, chủ trì hội nghị trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định thành lập cụm công nghiệp cho 16 dự án lớn trên địa bàn.

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau khi Quốc hội vừa chính thức thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng (bên phải) trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án S-Việt Nam cho đại diện Tập đoàn Foxconn. (Ảnh: Đỗ Phương)

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh trao quyết định cho 16 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 16.000 tỷ đồng. Cơ cấu các dự án lần này mang tính toàn diện và đa dạng, trải dài từ hạ tầng công nghiệp, thương mại dịch vụ, phát triển đô thị cho đến y tế và bảo vệ môi trường.

Cụ thể, ở nhóm dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nổi bật là Tổ hợp khách sạn, thương mại dịch vụ tại Khu 7 và Trung tâm hội nghị, du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ tại Khu 8 thuộc phường Quang Hanh.

Bên cạnh đó, chuỗi dự án xây dựng nhà xưởng, nhà kho cho thuê cùng Nhà máy Topping Quảng Ninh và Nhà máy TSMT Quảng Ninh được triển khai tại KCN Sông Khoai. Đáng chú ý, Tập đoàn Foxconn cũng chính thức nhận giấy chứng nhận đầu tư cho dự án S-Việt Nam, khẳng định sức hút mạnh mẽ của địa phương đối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Ở nhóm dự án chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh ghi nhận sự xuất hiện của các công trình an sinh xã hội và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm như: Bệnh viện Đa khoa tại phường Tuần Châu; dự án nhà ở xã hội tại Uông Bí; hệ thống xử lý nước thải tại Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Bãi Cháy.

Cùng với đó là Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái rừng, biển cao cấp Hòn Giai tại Đặc khu Vân Đồn và các dự án công nghiệp, khai khoáng, chăn nuôi tập trung khác.

Đồng thời, tỉnh cũng trao quyết định thành lập 2 cụm công nghiệp mới là Cụm công nghiệp Vô Ngại (xã Bình Liêu) và Cụm công nghiệp Thống Nhất nhằm mở rộng không gian sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại các địa phương.

16 dự án lớn với tổng vốn trên 16.000 tỷ đồng nhằm chào mừng việc thành lập thành phố Quảng Ninh vừa được Quốc hội thông qua. (Ảnh: Đỗ Phương)

Việc đồng loạt trao quyết định cho 16 dự án không chỉ tạo thêm nguồn lực trực tiếp cho các công trình cụ thể, mà còn minh chứng cho khả năng hấp thụ vốn, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và không gian phát triển ngày càng rộng mở của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Việc phân bổ vốn đồng đều ở nhiều lĩnh vực giúp kích hoạt các động lực tăng trưởng mới tại hầu hết các vùng kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng, nhấn mạnh việc Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương đánh dấu mốc lịch sử, đưa địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu và kỳ vọng cao hơn.

Mỗi công trình, dự án được trao quyết định hôm nay đều là một năng lực sản xuất mới, góp phần định hình diện mạo một thành phố giàu mạnh, văn minh và hiện đại.

Để các dự án sớm phát huy hiệu quả, ông Khắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát chặt chẽ tiến độ sử dụng đất.

Với các chủ đầu tư, tỉnh đề nghị phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, khẩn trương tập trung nguồn lực thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, nhanh chóng đưa công trình vào hoạt động để đóng góp thực chất cho sự tăng trưởng chung.