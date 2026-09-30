Từ cửa hàng xăng dầu đến hệ sinh thái khách hàng số

(VTC News) -

Sự phát triển của các nền tảng số đang làm thay đổi cách khách hàng tiếp cận nhiều dịch vụ thiết yếu. Với lĩnh vực bán lẻ xăng dầu, trải nghiệm không còn giới hạn ở thời điểm phương tiện dừng tại cửa hàng và hoàn tất thanh toán.

Các nhu cầu trước, trong và sau mỗi giao dịch từ tìm kiếm Cửa hàng Xăng dầu, mặt hàng, thực hiện giao dịch, thanh toán đến theo dõi hóa đơn, chi phí và các quyền lợi dành cho khách hàng, đang từng bước được kết nối trên môi trường số.

Đi cùng xu thế này, Petrolimex ra mắt App Petrolimex và bộ thẻ Petrolimex Pay, phục vụ cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Hai sản phẩm được phát triển như các cấu phần trong hệ sinh thái số của Petrolimex, thay vì những công cụ hoạt động độc lập.

App Petrolimex hỗ trợ người dùng tra cứu, tìm kiếm và xem mật độ khách hàng Đông (chấm đỏ), Bình thường (chấm vàng) và Vắng (Chấm xanh) tại CHXD theo vị trí.

Từ mạng lưới cửa hàng đến “cửa ngõ số”

App Petrolimex được định hướng trở thành nền tảng dịch vụ số thống nhất, kết nối khách hàng với các sản phẩm và dịch vụ của Petrolimex trên toàn quốc.

Thay vì tập trung vào một chức năng riêng lẻ, ứng dụng tích hợp nhiều nhu cầu liên quan đến hành trình mua nhiên liệu. Khách hàng có thể tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tạo đơn hàng, sử dụng thanh toán không tiền mặt, theo dõi lịch sử giao dịch và hóa đơn, đồng thời tiếp cận các tiện ích sử dụng voucher, xem giá bán lẻ xăng dầu.

Theo Petrolimex, một trong những ưu tiên của doanh nghiệp là xây dựng nền tảng khách hàng số, tăng kết nối giữa mạng lưới cửa hàng với không gian số. Trong đó, App Petrolimex được xác định là “cửa ngõ số” kết nối khách hàng với hệ sinh thái.

App Petrolimex được phát triển trong quá trình số hóa các điểm chạm với khách hàng. Mục tiêu không chỉ là chuyển một số thao tác từ cửa hàng lên ứng dụng, mà còn kết nối các nhu cầu liên quan đến giao dịch, quản lý và dịch vụ trên cùng một nền tảng. Mạng lưới cửa hàng xăng dầu vì thế vẫn giữ vai trò điểm giao dịch vật lý, đồng thời được bổ sung thêm các điểm chạm trên môi trường số.

Bên cạnh App Petrolimex, bộ thẻ Petrolimex Pay bổ sung lớp thanh toán và quyền lợi gắn với các giao dịch thường ngày. Với khách hàng cá nhân, một trong những điểm chính là tích điểm từ giao dịch mua xăng dầu; điểm Petrolimex ID được ghi nhận trên hệ thống dữ liệu PLX ID để tiếp tục tích lũy khi mua xăng dầu.

Bên cạnh ứng dụng, Petrolimex ra mắt thẻ tín dụng và ghi nợ dành cho cả nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Một hệ sinh thái cho cá nhân và doanh nghiệp

Nếu khách hàng cá nhân ưu tiên sự thuận tiện trong giao dịch và quyền lợi sau mỗi lần mua nhiên liệu, doanh nghiệp có nhu cầu quản lý ở quy mô lớn hơn.

Petrolimex Pay hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp thanh toán tập trung, thiết lập hạn mức chi tiêu theo phương tiện hoặc lái xe, theo dõi giao dịch nhiên liệu và quản lý hóa đơn điện tử.

Sự kết hợp giữa App và Thẻ qua đó mở rộng phạm vi của hệ sinh thái: từ hỗ trợ giao dịch của người dùng cá nhân đến các nhu cầu quản lý và kiểm soát chi phí của doanh nghiệp.

“Trong hệ sinh thái số năng lượng thông minh của mình, một trong những ưu tiên của Petrolimex là xây dựng nền tảng khách hàng số, kết nối ngày càng liền mạch giữa mạng lưới cửa hàng rộng khắp với không gian số.

Ứng dụng Petrolimex là cửa ngõ số kết nối khách hàng với hệ sinh thái số Petrolimex; Thẻ đồng thương hiệu Petrolimex - BIDV - Visa là một công cụ quan trọng để hiện thực hóa kết nối đó trong các giao dịch hằng ngày, gắn thanh toán với quyền lợi và tạo nền tảng để phát triển chương trình khách hàng thân thiết ngày càng sâu hơn.

Ứng dụng và Thẻ được kết nối định hướng mong muốn của Petrolimex là đồng hành sâu hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của khách hàng; đáp ứng tốt nhu cầu hôm nay và cùng chuẩn bị cho những nhu cầu của ngày mai”, ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petrolimex, chia sẻ trong buổi lễ ra mắt.

Petrolimex cho biết doanh nghiệp kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác sang các dịch vụ, giải pháp mới và thu hút thêm đối tác tham gia hệ sinh thái.

Hệ thống cửa hàng xăng dầu là điểm chạm vật lý trong quá trình Petrolimex mở rộng dịch vụ lên môi trường số.

Việc đưa App Petrolimex và bộ thẻ Petrolimex Pay vào cùng một hệ sinh thái vì vậy không chỉ bổ sung thêm các công cụ số cho khách hàng, mà còn là một bước trong quá trình kết nối hoạt động tại cửa hàng với các dịch vụ trên môi trường số.