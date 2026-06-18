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Xuất bản ngày 18/06/2026 07:52 AM
Xuất bản ngày 18/06/2026 07:52 AM

Từ cú trượt CLB năm nhất, nữ sinh Ngoại thương thành sinh viên tiêu biểu toàn khóa

Lệ Thu
Lệ Thu
(VTC News) -

Sau lần trượt CLB năm nhất, Quách Thị Trang Nhung chọn nỗ lực, dấn thân, tốt nghiệp xuất sắc và là sinh viên tiêu biểu toàn khóa Đại học Ngoại thương.

Trong Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2026 của Trường Đại học Ngoại thương, Quách Thị Trang Nhung - sinh viên K61 chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế được vinh danh là 1 trong 16 sinh viên tiêu biểu toàn khóa. Đằng sau thành tích ấy là hành trình 4 năm của một nữ sinh từng nhiều lần hoài nghi chính mình, bắt đầu từ cú “trượt CLB” ngay năm nhất.

Trong Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2026 của Trường Đại học Ngoại thương, Quách Thị Trang Nhung - sinh viên K61 chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế được vinh danh là 1 trong 16 sinh viên tiêu biểu toàn khóa. Đằng sau thành tích ấy là hành trình 4 năm của một nữ sinh từng nhiều lần hoài nghi chính mình, bắt đầu từ cú “trượt CLB” ngay năm nhất.

Sinh năm 2004 tại Tam Điệp (Ninh Bình), Trang Nhung là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ. Cô từng đạt giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, Huy chương Đồng Toán Tuổi thơ toàn quốc năm 2018 và đỗ xét tuyển sớm vào Ngoại thương bằng thành tích học sinh giỏi. Điều đáng chú ý là Ngoại thương ban đầu không phải lựa chọn số một của Nhung. Nữ sinh cho biết quyết định đặt FTU làm nguyện vọng ưu tiên đến khá muộn, sau khi bị thuyết phục bởi hình ảnh sinh viên “không chỉ giỏi học thuật mà còn năng động, dám dấn thân và tạo ra giá trị cho cộng đồng”.

Sinh năm 2004 tại Tam Điệp (Ninh Bình), Trang Nhung là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ. Cô từng đạt giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, Huy chương Đồng Toán Tuổi thơ toàn quốc năm 2018 và đỗ xét tuyển sớm vào Ngoại thương bằng thành tích học sinh giỏi. Điều đáng chú ý là Ngoại thương ban đầu không phải lựa chọn số một của Nhung. Nữ sinh cho biết quyết định đặt FTU làm nguyện vọng ưu tiên đến khá muộn, sau khi bị thuyết phục bởi hình ảnh sinh viên “không chỉ giỏi học thuật mà còn năng động, dám dấn thân và tạo ra giá trị cho cộng đồng”.

Bước vào môi trường mới, Nhung đối diện với cảm giác áp lực khi xung quanh đều là những sinh viên nổi bật. Việc trượt một câu lạc bộ trong năm nhất trở thành trải nghiệm khiến cô suy nghĩ nhiều. “Việc trượt CLB khiến em nhận ra rằng nếu không chủ động thay đổi thì mọi thứ sẽ không tự nhiên tốt lên”, Nhung chia sẻ. Thay vì cố gắng chứng minh bản thân với người khác, nữ sinh bắt đầu tập trung tìm hiểu chính mình: phù hợp với môi trường nào, muốn theo đuổi điều gì và có thể tạo ra giá trị gì cho tập thể.

Bước vào môi trường mới, Nhung đối diện với cảm giác áp lực khi xung quanh đều là những sinh viên nổi bật. Việc trượt một câu lạc bộ trong năm nhất trở thành trải nghiệm khiến cô suy nghĩ nhiều. “Việc trượt CLB khiến em nhận ra rằng nếu không chủ động thay đổi thì mọi thứ sẽ không tự nhiên tốt lên”, Nhung chia sẻ. Thay vì cố gắng chứng minh bản thân với người khác, nữ sinh bắt đầu tập trung tìm hiểu chính mình: phù hợp với môi trường nào, muốn theo đuổi điều gì và có thể tạo ra giá trị gì cho tập thể.

Trong suốt 4 năm đại học, Trang Nhung tham gia nhiều hoạt động học thuật, nghiên cứu và công tác sinh viên. Cô từng đảm nhiệm vai trò lớp trưởng lớp hành chính K61 Anh 01 Quản trị kinh doanh, Chủ tịch Social Business Creation (SBC) Youth Community thuộc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU, đồng thời là lớp trưởng chương trình FPT Young Talents khóa 25. Ở lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Nhung tham gia điều phối nhiều chương trình như SV Startup 2023, Entrepreneur Z #10 hay Vietnam – Singapore Changemaker Impact Camp 2023. Cô cũng là đại sứ truyền thông của nhiều cuộc thi và dự án dành cho sinh viên. Song song với hoạt động ngoại khóa, nữ sinh duy trì GPA 3.86/4.0, nhận học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc trong 3 học kỳ liên tiếp.

Trong suốt 4 năm đại học, Trang Nhung tham gia nhiều hoạt động học thuật, nghiên cứu và công tác sinh viên. Cô từng đảm nhiệm vai trò lớp trưởng lớp hành chính K61 Anh 01 Quản trị kinh doanh, Chủ tịch Social Business Creation (SBC) Youth Community thuộc Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU, đồng thời là lớp trưởng chương trình FPT Young Talents khóa 25. Ở lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Nhung tham gia điều phối nhiều chương trình như SV Startup 2023, Entrepreneur Z #10 hay Vietnam – Singapore Changemaker Impact Camp 2023. Cô cũng là đại sứ truyền thông của nhiều cuộc thi và dự án dành cho sinh viên. Song song với hoạt động ngoại khóa, nữ sinh duy trì GPA 3.86/4.0, nhận học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc trong 3 học kỳ liên tiếp.

Không dừng ở đó, Trang Nhung còn tham gia nghiên cứu khoa học với bài nghiên cứu về ESG và khả năng giữ chân nhân sự Gen Z được chấp nhận trình bày tại hội thảo SBC Conference 2024 ở Bangkok (Thái Lan). Cô cũng đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi học thuật, khởi nghiệp như Top 5 TEC Startup Program 2023, Top 5 FIZZ Up Challenge 2024, Top 8 Vietnam ESG Challenge 2023 hay Top 15 I-Startup 2025.

Không dừng ở đó, Trang Nhung còn tham gia nghiên cứu khoa học với bài nghiên cứu về ESG và khả năng giữ chân nhân sự Gen Z được chấp nhận trình bày tại hội thảo SBC Conference 2024 ở Bangkok (Thái Lan). Cô cũng đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi học thuật, khởi nghiệp như Top 5 TEC Startup Program 2023, Top 5 FIZZ Up Challenge 2024, Top 8 Vietnam ESG Challenge 2023 hay Top 15 I-Startup 2025.

Theo Nhung, việc đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc buộc cô phải học cách quản trị bản thân trước khi nghĩ đến việc dẫn dắt người khác. “Nhà quản trị giỏi trước hết phải biết quản trị bản thân. Quản lý tốt quỹ thời gian, công việc và cảm xúc của chính mình thì mới có thể quản trị người khác”, cô nói.

Theo Nhung, việc đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc buộc cô phải học cách quản trị bản thân trước khi nghĩ đến việc dẫn dắt người khác. “Nhà quản trị giỏi trước hết phải biết quản trị bản thân. Quản lý tốt quỹ thời gian, công việc và cảm xúc của chính mình thì mới có thể quản trị người khác”, cô nói.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là lao động phổ thông, Trang Nhung cho biết cô từng nghe nhiều định kiến về việc “khó có thể đi xa” với xuất phát điểm như vậy. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm ấy lại khiến nữ sinh hình thành mong muốn được học hỏi nhiều hơn và tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng.

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là lao động phổ thông, Trang Nhung cho biết cô từng nghe nhiều định kiến về việc “khó có thể đi xa” với xuất phát điểm như vậy. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm ấy lại khiến nữ sinh hình thành mong muốn được học hỏi nhiều hơn và tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng.

“Em luôn nghĩ rằng nếu mình không có xuất phát điểm quá thuận lợi thì càng phải bền bỉ và quyết tâm hơn người khác”, Nhung nói. Điều cô tâm niệm trong suốt hành trình đại học là không ngại thử sức và bước ra khỏi vùng an toàn. Theo nữ sinh, mỗi trải nghiệm đều giúp bản thân hiểu rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu cũng như con đường mình muốn theo đuổi.

“Em luôn nghĩ rằng nếu mình không có xuất phát điểm quá thuận lợi thì càng phải bền bỉ và quyết tâm hơn người khác”, Nhung nói. Điều cô tâm niệm trong suốt hành trình đại học là không ngại thử sức và bước ra khỏi vùng an toàn. Theo nữ sinh, mỗi trải nghiệm đều giúp bản thân hiểu rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu cũng như con đường mình muốn theo đuổi.

Sau 4 năm đại học, điều lớn nhất Trang Nhung nhận được không chỉ là danh hiệu hay thành tích, mà là sự trưởng thành trong tư duy và cách nhìn nhận bản thân. “Mình không định nghĩa bản thân bằng một vị trí hay thành tích cụ thể, mà bằng những giá trị mình theo đuổi”, cô nói.

Sau 4 năm đại học, điều lớn nhất Trang Nhung nhận được không chỉ là danh hiệu hay thành tích, mà là sự trưởng thành trong tư duy và cách nhìn nhận bản thân. “Mình không định nghĩa bản thân bằng một vị trí hay thành tích cụ thể, mà bằng những giá trị mình theo đuổi”, cô nói.

Với nữ sinh Ngoại thương, hành trình tìm câu trả lời cho câu hỏi “mình là ai” có thể sẽ không bao giờ thực sự kết thúc. Nhưng chính quá trình dấn thân, trải nghiệm và không ngừng học hỏi giúp cô từng bước hiểu rõ con đường mình muốn đi. “Bạn không cần phải có tất cả câu trả lời ngay từ đầu. Chỉ cần đủ dũng cảm để bắt đầu, đủ kiên nhẫn để đi tiếp và đủ chân thành để nhìn lại chính mình”, Trang Nhung chia sẻ.

Với nữ sinh Ngoại thương, hành trình tìm câu trả lời cho câu hỏi “mình là ai” có thể sẽ không bao giờ thực sự kết thúc. Nhưng chính quá trình dấn thân, trải nghiệm và không ngừng học hỏi giúp cô từng bước hiểu rõ con đường mình muốn đi. “Bạn không cần phải có tất cả câu trả lời ngay từ đầu. Chỉ cần đủ dũng cảm để bắt đầu, đủ kiên nhẫn để đi tiếp và đủ chân thành để nhìn lại chính mình”, Trang Nhung chia sẻ.

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