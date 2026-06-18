Từ cú trượt CLB năm nhất, nữ sinh Ngoại thương thành sinh viên tiêu biểu toàn khóa

Bước vào môi trường mới, Nhung đối diện với cảm giác áp lực khi xung quanh đều là những sinh viên nổi bật. Việc trượt một câu lạc bộ trong năm nhất trở thành trải nghiệm khiến cô suy nghĩ nhiều. “Việc trượt CLB khiến em nhận ra rằng nếu không chủ động thay đổi thì mọi thứ sẽ không tự nhiên tốt lên”, Nhung chia sẻ. Thay vì cố gắng chứng minh bản thân với người khác, nữ sinh bắt đầu tập trung tìm hiểu chính mình: phù hợp với môi trường nào, muốn theo đuổi điều gì và có thể tạo ra giá trị gì cho tập thể.