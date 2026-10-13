Từ 20/10, CSGT sẽ xử phạt xe 'rùa bò' bám làn trái trên cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ

(VTC News) -

Qua kiến nghị của Cục CSGT và khảo sát thực tế, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí tổ chức lại giao thông mới trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ như sau:

Bố trí làn sát dải phân cách giữa đường (làn 1) là làn tốc độ cao theo phương án đã được Cục CSGT khảo sát và kiến nghị trước đó.

Cụ thể, làn 1 có tốc độ tối đa 100km/h, tốc độ tối thiểu 80km/h. Tại làn này cấm các phương tiện xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn; các loại xe này chỉ được sử dụng làn 1 để vượt xe, sau đó phải trở về làn 2 (sát bên phải làn 1). Các phương tiện không đảm bảo tốc độ tối thiểu di chuyển tại làn 2, nhường làn 1 cho các xe tốc độ cao hơn.

Công tác tổ chức lắp đặt biển báo, sơn giới hạn tốc độ trên mặt đường cơ bản tất.

Tại làn 2, tổ chức tốc độ tối đa là 100km/h, tốc độ tối thiểu là 60km/h dành cho các loại xe ô tô.

Hiện công tác tổ chức lắp đặt biển báo, sơn giới hạn tốc độ trên mặt đường cơ bản tất.

Ngày 13/10, Cục CSGT phối hợp với Cục đường bộ và đơn vị quản lý đường khảo sát đánh giá lần cuối. Dự kiến từ ngày 14/10 - 19/10, cơ quan chức năng tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi về tổ chức giao thông mới trên tuyến, nhắc nhở các lái xe vi phạm. Từ ngày 20/10, lực lượng CSGT sẽ áp dụng xử lý đối với các trường hợp vi phạm khi lưu thông tại làn đường chạy xe tốc độ cao (làn 1).

Theo Cục CSGT, việc tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc sẽ hạn chế tình trạng xe chạy chậm bám làn 1, hạn chế năng lực lưu thông xe, khả năng khai thác của đường và gây ức chế cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khác.