Truy thăng cấp bậc hàm Thiếu tá với Đại úy công an hy sinh khi truy bắt cát tặc

Ngày 22/3/2026, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 1407/QĐ-BCA-X01 về việc truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ lên Thiếu tá đối với Đại úy Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1993, quê quán xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải nguyên là cán bộ Công an xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Cái.

Đây là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân đối với những đóng góp, hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải trong quá trình công tác, chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Dù ở bất kỳ vị trí, nhiệm vụ nào, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, gần dân, sát dân, hết lòng phục vụ Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm Thiếu tá đối với Đại úy Nguyễn Xuân Hải đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó 0h40 ngày 21/3/2026, thực hiện cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự của Công an tỉnh Khánh Hoà và kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Cái đoạn qua địa bàn xã của Công an xã Diên Lâm. Tổ công tác của Công an xã Diên Lâm gồm 2 người: Đại úy Nguyễn Xuân Hải và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải (Sinh năm 1995) trong quá trình tuần tra, phát hiện 1 bè đang khai thác cát sát bờ sông Cái thuộc thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm.

Khi phát hiện thấy lực lượng công an, những kẻ khai thác cát trên bè (chưa rõ danh tính) đã kéo bè ra giữa sông bỏ chạy. Trong quá trình ngăn chặn hành vi của "cát tặc" nhằm giữ phương tiện vi phạm phục vụ công tác xác minh, xử lý, Đại úy Nguyễn Xuân Hải bị mất tích trên sông.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm cứu nạn và tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến 7h37 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể Đại úy Nguyễn Xuân Hải cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 100m.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hoà đang phối hợp cùng gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu đối với Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải; đồng thời, đề xuất Bộ Công an thực hiện chế độ chính sách đối với Thiếu tá Hải theo quy định của lực lượng Công an nhân dân.