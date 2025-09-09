Truy thăng cấp bậc hàm Trung tá với Thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

(VTC News) -

Ngày 9/9, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định về việc thăng cấp bậc hàm Trung tá trước thời hạn đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (Phó Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk).

Theo quyết định, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (36 tuổi, quê xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) anh dũng hy sinh ngày 8/9 trong quá trình làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng nguy hiểm tại địa bàn.

Di ảnh Trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn thể hiện sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với sự hy sinh anh dũng, tinh thần trách nhiệm, lòng quả cảm của Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh vì sự bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Bộ Công an giao Cục Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch và Tài chính cùng Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức thực hiện quyết định này.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã có tờ trình đề nghị truy tặng danh hiệu Liệt sĩ cho anh Nguyễn Đông Cánh. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc triển khai tổ công tác gồm 5 cán bộ để truy bắt Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc).

Trước đó tối 7/9, Ty dùng dao gây thương tích cho chị dâu là bà Nguyễn Thị Kết (SN 1989). Khoảng 10h30, khi lực lượng tiếp cận khu vực gần nhà Ty, đối tượng bỏ chạy vào rừng keo.

Trong qua trình Tổ công tác truy đuổi đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị Nguyễn Văn Ty rút dao Thái Lan chống trả, đâm nhiều nhát vào người, khiến Thiếu tá Cánh hy sinh.

Tại Cơ quan Công an, qua trình lấy lời khai ban đầu Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Ty.