Trường Quốc tế Fairmont Việt Nam ra mắt tại Hà Nội

(VTC News) -

Là cơ sở thứ sáu trong hệ thống Fairmont Schools và là trường quốc tế đầu tiên tại Đông Nam Á mang tên Fairmont, FISV được phát triển trên nền tảng hơn 70 năm kinh nghiệm giáo dục của Hệ thống Fairmont tại California, Hoa Kỳ, kết hợp với kinh nghiệm vận hành trường quốc tế của International Schools Partnership (ISP) và sự am hiểu bối cảnh giáo dục tại Việt Nam.

Lễ ra mắt có sự tham dự của ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội, đại diện Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam, đại diện hệ thống trường Fairmont Hoa Kỳ, đại diện International Schools Partnership (ISP) Việt Nam & Thái Lan, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức giáo dục, đối tác, phụ huynh và cộng đồng FISV.

Chia sẻ tại sự kiện, Thầy Allen McInnis - Hiệu trưởng Trường Quốc tế Fairmont Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của cột mốc FISV chính thức ra mắt tại Việt Nam: “Sự ra mắt của Trường Quốc tế Fairmont Việt Nam mở ra giai đoạn phát triển mới của nhà trường: từ định hướng giáo dục, chương trình học thuật đến trải nghiệm học sinh.

Chúng tôi tiếp tục bồi đắp trên những nền tảng được nhà trường tâm huyết xây dựng trong suốt chặng đường vừa qua, đồng thời tự tin hướng tới tương lai. Khát vọng của chúng tôi rất rõ ràng: xây dựng một môi trường giáo dục xuất sắc tại Việt Nam, nơi chuẩn bị cho thế hệ trẻ sự sẵn sàng để nắm bắt những cơ hội trong một thế giới ngày càng kết nối”.

Thầy Allen McInnis - Hiệu trưởng Trường Quốc tế Fairmont Việt Nam (giữa) chia sẻ trong sự kiện

Tại Lễ ra mắt, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận những đóng góp của chủ đầu tư International Schools Partnership đối với sự phát triển của giáo dục tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao định hướng giáo dục mà FISV lựa chọn.

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng gắn với hội nhập quốc tế, việc trang bị cho học sinh không chỉ kiến thức mà còn năng lực ngoại ngữ, kỹ năng sống, kỹ năng số, khả năng hợp tác và tư duy phản biện là những yếu tố quan trọng để thế hệ trẻ có thể thích ứng với những môi trường học tập và làm việc đa dạng, đồng thời trở thành những công dân toàn cầu.

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Lễ ra mắt chính thức FISV.

Ông cũng kỳ vọng FISV chú trọng thực chất đến công tác hướng nghiệp ngay từ những năm học phổ thông, giúp học sinh sớm nhận diện sở thích, thế mạnh của bản thân, từ đó có cơ sở lựa chọn con đường học tập và nghề nghiệp phù hợp trong tương lai.

Bên cạnh đó, ông Hoàng Đức Minh nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát triển hài hòa giữa các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế và những giá trị tốt đẹp của Việt Nam, qua đó tạo nền tảng để học sinh vừa có năng lực hội nhập, vừa giữ được bản sắc và những giá trị tích cực của cộng đồng nơi mình trưởng thành.

Một trong những khác biệt của FISV là sự kết nối trực tiếp với hệ thống trường Fairmont tại Hoa Kỳ. Nhà trường mong muốn xây dựng cộng đồng học tập xuyên biên giới, nơi học sinh tại Hà Nội có cơ hội kết nối với học sinh Fairmont tại California thông qua các hoạt động học thuật, giao lưu văn hóa và những trải nghiệm quốc tế.

Song song với đó, FISV còn là thành viên của International Schools Partnership (ISP) - mạng lưới hơn 120 trường học tại 25 quốc gia. Điều này mở ra thêm cơ hội để học sinh tham gia các dự án hợp tác quốc tế, phát triển kỹ năng giao tiếp liên văn hóa và mở rộng góc nhìn toàn cầu ngay từ bậc phổ thông. Thông qua ISP, học sinh có thêm cơ hội tiếp cận những chương trình và hoạt động mang tính quốc tế, qua đó phát triển năng lực giao tiếp liên văn hóa và tư duy công dân toàn cầu.