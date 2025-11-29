Hải Phòng điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ chủ chốt, lãnh đạo sở, ngành từ 1/12

(VTC News) -

Chiều 29/11, Thành ủy, UBND TP Hải Phòng công bố loạt quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ của các cơ quan, đơn vị, có hiệu lực từ 1/12.

Theo đó, ông Bùi Hùng Thiện - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy.

Ông Đặng Xuân Thưởng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lộc được phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng. (Ảnh: Đàm Thanh)

Ông Nguyễn Cao Lân - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ được phân công, điều động đến công tác tại HĐND TP Hải Phòng để giới thiệu ứng cử chức vụ Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Thành ủy Hải Phòng cũng điều động và bổ nhiệm bà Đồng Thị Vân - Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu tặng hoa và trao quyết định. (Ảnh: Đàm Thanh)

Ông Vũ Tiến Phụng - Phó Chủ tịch UBND TP - thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

UBND TP Hải Phòng cũng công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Phạm Văn Thép - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

UBND TP Hải Phòng tiếp nhận và bổ nhiệm bà Sái Thị Yến - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ; điều động và bổ nhiệm ông Trần Việt Tuấn - Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Chánh Thanh tra thành phố; bà Trần Thị Quỳnh Trang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Dương giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ.

UBND TP Hải Phòng tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Trịnh Nam Hưng - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố.

UBND TP Hải Phòng giao ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng phụ trách, điều hành công việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng cho đến khi kiện toàn xong chức danh Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng.

Các Quyết định có hiệu lực kể từ 1/12.