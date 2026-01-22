Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 22/1/2026 - XSTN 22/1

XSTN 22/1. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 22/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 22/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 22/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 22/1/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 22/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần với với toàn bộ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ tất cả giá trị giải thưởng trúng.

- Nếu người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN gồm có đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN gồm có đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN gồm có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN gồm có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN gồm có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN gồm có đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

