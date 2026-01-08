Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 8/1/2026 - XSTN 8/1

XSTN 8/1. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 8/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 8/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 8/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 8/1/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 8/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tây Ninh bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trùng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ khác một chữ số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

