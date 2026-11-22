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● Ngoại hạng Anh Newcastle 2 - 2 Arsenal Barnes 49’ Thiaw 62’ KẾT THÚC Eze 33’ Madueke 78’ Thống kê trận đấu

Arsenal chỉ giành được một điểm từ trận hòa 2-2 trên sân của Newcastle United ở vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh. Đội đương kim vô địch bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt với Man City (xếp thứ ba) và có nguy cơ bị đội nhì bảng Brighton & Hove Albion thu hẹp khoảng cách về điểm số.

Video: Highlight Newcastle 2-2 Arsenal.

Diễn biến hiệp một tạo ra cảm giác rằng chiến thắng nằm trong tay của Arsenal. Đội đương kim vô địch hoàn toàn áp đảo, khiến Newcastle United không thể giữ bóng phối hợp qua giữa sân. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách trong nửa đầu trận đấu cao gấp đôi đối thủ.

Họ tung ra tới 11 pha dứt điểm và có một bàn thắng khi tận dụng sai lầm của hậu vệ Newcastle. Kai Havertz kiến tạo để Eberechi ghi bàn mở tỷ số ở phút 33.

Cục diện bất ngờ đảo chiều sau giờ nghỉ. Newcastle United thay 3 vị trí ở giữa sân và cánh phải, lập tức tạo ra hiệu quả.

Arsenal áp đảo trong hiệp một. (Ảnh: Reuters)

Sự quyết liệt của đội chủ nhà giúp họ giành thế chủ động trong nửa đầu hiệp 2. Chính Arsenal mới là đội không thể lên được bóng trong giai đoạn này, liên tục chuyền hỏng và phải trả giá.

Từ sai lầm của Martin Odegaard, Will Osula chuyền bóng cho Harvey Barnes gỡ hòa ở phút 49. Trong khi Arsenal tiếp tục mất kiểm soát và chưa có cú sút nào ở hiệp 2, Newcastle có thêm bàn thắng trong pha phạt góc. Malick Thiaw dứt điểm cận thành đưa đội chủ nhà vượt lên.

Sự thay đổi về thế trận trong hiệp 2 được thể hiện rõ qua thống kê. Newcastle thực hiện tới 9 pha dứt điểm trong hiệp hai, tăng gấp 3 lần so với hiệp đầu tiên. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội chủ nhà tăng từ 0,08 lên 1,65.

Arsenal trầy trật trước Newcastle United khi thế trận đảo chiều không ngờ. (Ảnh: Reuters)

Ngược lại, Arsenal chỉ có 2 cú sút với xG vỏn vẹn 10%. Đội khách càng thêm bất lợi khi thủ môn David Raya chấn thương.

Trong tình cảnh khó khăn, Arsenal thoát thua nhờ Noni Madueke. Tiền đạo người Anh xử lý bình tĩnh trong vòng cấm trước khi sút bóng vượt qua sự che chắn của 3 hậu vệ Newcastle và đánh bại thủ môn.

Pha lập công của Madueke cũng là cú sút trúng đích duy nhất của Arsenal trong hiệp 2. Đội khách cố gắng tấn công và đưa được tỷ lệ kiểm soát bóng trở lại mốc 67%. Tuy nhiên, tỷ số trận đấu dừng lại ở 2-2.

Newcastle United ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 21 Lukáš Horníček 6,6 3 Lewis Hall ↓ 5,2 10 William Osula 7,2 11 Harvey Barnes ▮ 7,3 12 Malick Thiaw 7,8 14 Sean Steur ↓ 6,0 23 Jacob Murphy ↓ 6,2 28 Joe Willock ↓ 7,1 33 Dan Burn ▮ 6,8 37 Amar Dedić ▮ ↓ 6,3 67 Lewis Miley 6,3 DỰ BỊ VÀO SÂN 2 Valentino Livramento ↑ 6,4 4 Sven Botman ↑ 9 Yoane Wissa ↑ 19 Anthony Elanga ↑ 6,1 41 Jacob Ramsey ↑ 6,7 Arsenal ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 David Raya ↓ 5,9 6 Gabriel Magalhães 6,5 8 Martin Ødegaard ↓ 7,0 10 Eberechi Eze ↓ 7,6 12 Jurriën Timber 6,3 15 Ezri Konsa 6,6 20 Noni Madueke ▮ 8,0 29 Kai Havertz ↓ 6,6 33 Riccardo Calafiori 6,5 39 Bruno Guimarães ↓ 5,7 41 Declan Rice 6,8 DỰ BỊ VÀO SÂN 13 Kepa Arrizabalaga ↑ 6,2 14 Viktor Gyökeres ▮ ↑ 17 Christos Tzolis ↑ 6,6 23 Mikel Merino ↑ 49 Myles Lewis-Skelly ↑ 5,9

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu. Tính đến hết trận Newcastle United 2-2 Arsenal, thứ hạng các câu lạc bộ như sau: