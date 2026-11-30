(VTC News) -

Video: Highlight Arsenal 2-2 Man City.

Trận đấu tâm điểm vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh giữa Arsenal và Man City kết thúc với tỷ số 2-2. Đội chủ nhà 2 lần bị đối thủ dẫn bàn. Tuy nhiên, những lần hưởng lợi từ quyết định gây tranh cãi của trọng tài ở cuối trận giúp “Pháo thủ” giữ lại một điểm trên sân nhà.

● Ngoại hạng Anh Arsenal 2 - 2 Man City Havertz 40’ Timber 83’ KẾT THÚC Haaland 34’ Fernandez 48’ Thống kê trận đấu

Số liệu thống kê cho thấy Man City có thế trận không tồi trước Arsenal. Thậm chí, đội khách có những giai đoạn chơi hay hơn đối thủ. Arsenal nhỉnh hơn về chất lượng cơ hội nhưng hiệu quả thực tế trên bảng tỷ số không có sự chênh lệch.

Arsenal nhập cuộc tốt với những pha phối hợp ở 2 biên. Kai Havertz đưa bóng vào lưới Man City ngay phút thứ 9 nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Christos Tzolis.

Man City 2 lần dẫn trước. (Ảnh: Reuters)

Man City dần kiểm soát được tình hình và chiếm ưu thế nhờ khả năng áp sát, tranh chấp hiệu quả. Trong khi đó, đội chủ nhà có phần lúng túng và đưa ra quyết định xử lý không tốt. Từ một pha bóng như vậy, Josko Gvardiol giành bóng và kiến tạo để Erling Haaland ghi bàn mở tỷ số.

Arsenal chỉ mất 6 phút để gỡ hòa. Tzolis treo bóng về phía cột xa, Mikel Merino đánh đầu chuyền cho Havertz dứt điểm tung lưới đội khách.

Bước sang hiệp 2, Arsenal lại gặp vấn đề tương tự 2 trận đấu gần nhất. “Pháo thủ” mất kiểm soát, liên tục xử lý bóng lỗi và để đối thủ ghi bàn. Lần này, Ayyoub Bouaddi cướp bóng và tạo cơ hội để Enzo Fernandez nâng tỷ số lên 2-1.

Arsenal gỡ hòa 2-2 trong tình huống gây ra nhiều tranh cãi. (Ảnh: Reuters)

Phải đến phút 60, Arsenal mới cải thiện được lối chơi. Những điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Mikel Arteta giúp đội chủ nhà nâng tỷ lệ kiểm soát bóng ở hiệp 2 lên 63% và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Noni Madueke 2 lần tạo cơ hội thuận lợi cho Viktor Gyokeres nhưng tiền đạo người Thụy Điển đều bỏ lỡ.

Man City chống đỡ được sức ép của đối thủ đến phút 82, khi trọng tài đưa ra quyết định gây tranh cãi. Jurrien Timber chạm bóng cận thành để gỡ hòa 2-2 trong tình huống Gabriel Magalhaes có tác động rõ ràng với thủ môn của đội khách. VAR xem kỹ tình huống nhưng xác định Arsenal ghi bàn hợp lệ.

Man City không được hưởng phạt đền dù bóng chạm tay Gyokeres. (Ảnh: Reuters)

Cuối trận, Gyokeres dùng 2 tay cản phá cú đánh đầu của Josko Gvardiol. Trọng tài và VAR tiếp tục khiến Man City nổi giận khi cho rằng đây không phải tình huống phạm lỗi. Trận đấu dừng lại ở tỷ số 2-2.

Arsenal vẫn đứng đầu bảng và hơn Man City 6 điểm sau vòng 12 Ngoại Hạng Anh.

Arsenal ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 David Raya 6,3 6 Gabriel Magalhães 6,4 8 Martin Ødegaard ↓ 6,8 12 Jurriën Timber ▮ 6,6 15 Ezri Konsa 6,4 17 Christos Tzolis ↓ 7,0 20 Noni Madueke ↓ 6,7 23 Mikel Merino ▮ ↓ 7,2 29 Kai Havertz 7,4 33 Riccardo Calafiori ▮ ↓ 6,5 39 Bruno Guimarães ▮ 6,8 DỰ BỊ VÀO SÂN 5 Piero Hincapié ↑ 6,4 10 Eberechi Eze ↑ 6,6 14 Viktor Gyökeres ↑ 6,3 49 Myles Lewis-Skelly ↑ 6,6 56 Max Dowman ↑ Manchester City ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Gianluigi Donnarumma ▮ 6,2 5 Elliot Anderson 6,2 6 Marc Guéhi ▮ 6,6 7 Iliman Ndiaye ▮ ↓ 7,0 9 Erling Haaland 7,7 11 Jérémy Doku ↓ 6,0 17 Enzo Fernández ▮ ↓ 7,5 24 Joško Gvardiol 6,9 27 Matheus Nunes 6,2 32 Ayyoub Bouaddi 7,4 45 Abdukodir Khusanov 7,0 DỰ BỊ VÀO SÂN 8 Mateo Kovačić ↑ 6,5 33 Nico O’Reilly ↑ 6,5 47 Phil Foden ↑ 6,5

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu. Kết thúc trận Arsenal 2-2 Man City, thứ hạng các đội như sau: