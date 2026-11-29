Arsenal đấu với Man City trong trận đấu thuôc khuôn khổ vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 23h30 hôm nay 29/11. Arsenal vẫn đứng vững trên ngôi đầu bảng xếp hạng và hơn đối thủ 6 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta hiểu rằng họ cần tích lũy từng chiến thắng để bảo vệ ngôi vương, đặc biệt là trong cuộc đọ sức với đối thủ trực tiếp như Man City.

Arsenal đối đầu Man City.

Thực tế, Arsenal trong hơn 1 năm qua không chỉ biết kiểm soát bóng và tấn công. Họ sẵn sàng chơi phòng ngự số đông nếu cần thiết. Khi đang nắm giữ lợi thế về điểm số cũng như phong độ trên sân, Arsenal có thể không vội vàng áp đặt thế trận như nhiều người vẫn nghĩ.

Đây cũng là trận đấu mà HLV Mikel Arteta có thể toan tính nhiều chiến thuật để khai thác điểm yếu của Man City khi dâng cao đội hình.

Bên kia chiến tuyến, đại diện thành Manchester rõ ràng đang phải nỗ lực duy trì vị trí trong nhóm giành vé dự cúp châu Âu. Vướng án phạt treo lơ lửng vì các cáo buộc vi phạm tài chính cùng sự bất ổn sau thời của ông Pep Guardiola, Man City sẽ cần thêm thời gian để trở lại đường đua một cách mạnh mẽ nhất.