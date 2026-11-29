Thông tin trân đấu Arsenal vs Man City
Arsenal đấu với Man City trong trận đấu thuôc khuôn khổ vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 23h30 hôm nay 29/11. Arsenal vẫn đứng vững trên ngôi đầu bảng xếp hạng và hơn đối thủ 6 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta hiểu rằng họ cần tích lũy từng chiến thắng để bảo vệ ngôi vương, đặc biệt là trong cuộc đọ sức với đối thủ trực tiếp như Man City.
Thực tế, Arsenal trong hơn 1 năm qua không chỉ biết kiểm soát bóng và tấn công. Họ sẵn sàng chơi phòng ngự số đông nếu cần thiết. Khi đang nắm giữ lợi thế về điểm số cũng như phong độ trên sân, Arsenal có thể không vội vàng áp đặt thế trận như nhiều người vẫn nghĩ.
Đây cũng là trận đấu mà HLV Mikel Arteta có thể toan tính nhiều chiến thuật để khai thác điểm yếu của Man City khi dâng cao đội hình.
Bên kia chiến tuyến, đại diện thành Manchester rõ ràng đang phải nỗ lực duy trì vị trí trong nhóm giành vé dự cúp châu Âu. Vướng án phạt treo lơ lửng vì các cáo buộc vi phạm tài chính cùng sự bất ổn sau thời của ông Pep Guardiola, Man City sẽ cần thêm thời gian để trở lại đường đua một cách mạnh mẽ nhất.
Link xem trực tiếp Arsenal vs Man City
FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Arsenal đấu với Man City được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.
Khán giả xem trực tiếp Arsenal đấu với Man City có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.
Thông tin link xem trực tiếp Arsenal đấu với Man City được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá Arsenal đấu với Man City (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/arsenal-manchester-city-6b0799917fc83584596458b0?event=event&type=highlight
Để xem trực tiếp trận Arsenal đấu với Man City trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu
Báo Anh: 'Quá ảo tưởng khi nghĩ Man Utd không thể xuống hạng'
Báo chí Anh cho rằng đã đến lúc người hâm mộ cần nhìn nhận thực tế về việc Man Utd có thể xuống hạng vào cuối mùa giải.
HLV Pochettino: 'Man Utd nên chấp nhận thực tế về cuộc chiến trụ hạng'
HLV Mauricio Pochettino thẳng thắn nói về chuyện Man Utd phải tham gia vào cuộc đua trụ hạng thay vì mơ mộng đến danh hiệu.
Man Utd lại chạm hàng loạt kỷ lục tệ hại sau trận thua Brentford
Thất bại thảm họa 0-4 trước Brentford một lần nữa khiến Man Utd chạm tay vào rất nhiều kỉ lục đáng quên ở giải Ngoại hạng Anh.
Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 12, bảng xếp hạng mới nhất
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 12 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.
Man Utd thua Brentford 0-4, nguy cơ xuống cuối bảng xếp hạng
Manchester United thảm bại 0-4 ngay trên sân nhà trước Brentford ở vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh.
HLV Pochettino cảnh báo cầu thủ Man Utd: 'Tôi không dễ tính'
HLV Mauricio Pochettino khẳng định sẽ không dễ tính với các cầu thủ Man Utd trong quá trình cải tổ đội bóng và cải thiện thành tích thi đấu.
Bình luận