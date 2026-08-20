Trình Quốc hội đề xuất hạn chế tạm giam, bổ sung biện pháp giám sát điện tử

(VTC News) -

Trình Quốc hội dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) tại phiên họp sáng 20/8, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết dự án Bộ luật được xây dựng theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu quả, đồng thời bảo đảm quyền con người, quyền công dân và tăng cường kiểm soát quyền lực.

Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến.

Thông tin về các nhóm nội dung lớn, Viện trưởng VKSND Tối cao nêu rõ, dự thảo Bộ luật sửa đổi theo hướng hoàn thiện thẩm quyền tố tụng, tăng cường kiểm soát quyền lực và bảo đảm quyền con người.

“Đối với biện pháp ngăn chặn, dự thảo theo hướng hạn chế tạm giam, tăng cường biện pháp thay thế, trong đó bổ sung giám sát điện tử. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện các quy định bảo đảm quyền bào chữa và quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng”, ông Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh.

Dự thảo Bộ luật tiếp tục phân định rõ thẩm quyền giữa các cơ quan, các cấp tố tụng và giữa người đứng đầu với Điều tra viện, Kiểm sát viên, Thẩm phán; gắn thẩm quyền với trách nhiệm và kiểm soát quyền lực.

VKSND Tối cao đề xuất mở rộng có điều kiện thẩm quyền của Điều tra viên trung cấp, cao cấp là Trưởng, Phó trưởng Công an cấp xã trong điều tra một số vụ án rất nghiêm trọng, có tính chất đơn giản, chứng cứ rõ ràng xảy ra trên địa bàn cấp xã, qua đó phát huy nguồn lực tại cơ sở và giảm tải cho Cơ quan điều tra cấp tỉnh.

Dự thảo Bộ luật lần đầu tiên quy định khái niệm “tố tụng điện tử” và nguyên tắc bảo đảm thực hiện hoạt động tố tụng trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật. Đồng thời, quy định về hồ sơ vụ án điện tử, số hóa tài liệu, liên thông, chia sẻ dữ liệu, giao nhận văn bản tố tụng bằng phương thức điện tử và xét xử trực tuyến.

“Đây là cơ sở pháp lý để chuyển mạnh từ phương thức tố tụng truyền thống sang tố tụng hiện đại trên nền tảng dữ liệu số”, Viện trưởng VKSND Tối cao nói.

Về nhóm nội dung đổi mới thủ tục tố tụng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến cho biết, dự thảo Bộ luật đơn giản hóa một số thủ tục, giảm giấy tờ, yêu cầu chứng thực không cần thiết và chuẩn hóa quy trình tố tụng.

Đặc biệt, đổi mới và mở rộng thủ tục rút gọn, trong đó quy định thủ tục rút gọn bắt buộc, rút gọn trong giai đoạn xét xử phúc thẩm và bổ sung trường hợp bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt để được hưởng chính sách khoan hồng.

Theo ông Nguyễn Huy Tiến, việc áp dụng phải bảo đảm tự nguyện, được giải thích đầy đủ về quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý; lời nhận tội phải phù hợp với các chứng cứ khách quan khác và không được là chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội.

Về tăng cường phân hóa và thực hiện chính sách khoan hồng, dự thảo Bộ luật bổ sung nguyên tắc phân hóa thủ tục tố tụng, cho phép lựa chọn thủ tục phù hợp với tính chất, mức độ hành vi, nhân thân, thái độ khai báo, mức độ hợp tác và việc khắc phục hậu quả.

Đồng thời, dự thảo bổ sung các trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại, trường hợp không khởi tố, miễn trách nhiệm hình sự và bổ sung thủ tục tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, bảo đảm đồng bộ với chính sách của Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban cơ bản tán thành với những nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến biện pháp ngăn chặn, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng về “hạn chế việc áp dụng biện pháp tạm giam với một số tội phạm”.

“Tán thành việc bổ sung biện pháp giám sát điện tử với tính chất là một trong những biện pháp ngăn chặn nhằm thay thế biện pháp tạm giam, nhằm bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự”, ông Phan Chí hiếu nói.

Theo ông Phan Chí hiếu, dự thảo Bộ luật sửa đổi 5 nguyên tắc và bổ sung 3 nguyên tắc vào hệ thống các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy, các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự là vấn đề quan trọng, có tính xuyên suốt, chi phối toàn bộ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát các nội dung được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm các nguyên tắc cơ bản đúng nghĩa là những tư tưởng chỉ đạo cho việc xây dựng các quy định cụ thể của Bộ luật Tố tụng hình sự, cũng như có giá trị chỉ đạo trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử.