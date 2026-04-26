FBI đột kích nhà riêng nghi phạm nổ súng tại tiệc ông Trump dự

Các nhà điều tra đang xây dựng hồ sơ về nghi phạm trong vụ xả súng tại sự kiện tiệc tối chiêu đãi dành cho giới phóng viên chuyên trách Nhà Trắng và các đặc vụ liên bang khám xét nhà riêng của hắn ở California.

Theo thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật, nghi phạm xả súng được xác định là Cole Allen (31 tuổi), giáo viên kiêm nhà phát triển trò chơi điện tử đến từ thành phố Torrance thuộc bang California.

Đặc vụ giám sát cấp cao đã nghỉ hưu của FBI Jason Pack cho biết các nhà chức trách có thể nhanh chóng thu thập thông tin chi tiết về nghi phạm.

“Ngay lúc này, tối nay, đặc vụ liên bang đã biết tên anh ta. Tên đó đang được kiểm tra trong mọi cơ sở dữ liệu mà chính phủ sở hữu. Lịch sử tội phạm, nghĩa vụ quân sự, các vấn đề sức khỏe tâm thần, hồ sơ đi lại, những người quen biết, những lần tiếp xúc trước đây với cơ quan thực thi pháp luật", ông Pack cho hay.

Khoảnh khắc nghi phạm nổ súng vượt qua rào chắn mật vụ Mỹ tại bữa tiệc.

Ông Pack cũng nhấn mạnh các nhà điều tra có thể thu thập thông tin quan trọng chỉ trong vài phút.

“Quá trình đó chỉ mất vài phút, chứ không phải vài ngày. Trong vòng một giờ, các công tố viên có thể đã gọi điện cho thẩm phán để xin lệnh khám xét. Lệnh khám xét điện tử đối với điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội và lịch sử tìm kiếm của anh ta. Lệnh khám xét vật lý đối với mọi địa chỉ liên quan đến tên anh ta", ông Pack nói thêm.

Các đặc vụ FBI cũng đến trước nhà của nghi phạm ở Torrance vào sáng sớm ngày 26/4. “Các khu nhà đó đang được bảo vệ ngay lúc nà. Các đặc vụ đang thiết lập vành đai an ninh, đảm bảo không ai ra vào và đang chờ lệnh khám xét", ông Pack tiếp tục cho hay.

Những bằng chứng bên trong ngôi nhà có thể cung cấp manh mối quan trọng về động cơ của nghi phạm, dù là bản tuyên ngôn, vũ khí, vật liệu, nhật ký hay thư từ, sẽ cho các nhà điều tra biết nhiều hơn về động cơ so với hầu hết mọi thứ khác.

"Không gian sống của một người chính là tiểu sử của người đó", ông Pack kết luận.