Cận cảnh học trò Johnny Trí Nguyễn đánh bại võ sĩ Campuchia

(VTC News) -

Video: Nguyễn Vũ Phương Hoài đánh bại Long La.

Màn so tài giữa Nguyễn Vũ Phương Hoài (võ đường Liên Phong) và đối thủ người Campuchia Long La là trận đấu chính của sự kiện võ thuật tổng hợp GMA 12 diễn ra tại TP.HCM tối 25/4. Học trò của Johnny Trí Nguyễn giành chiến thắng khuất phục bằng đòn siết (submission) trong hiệp 2.

Tay đấm 26 tuổi đến từ Campuchia từng thi đấu tại Warrior Series (giải đấu thuộc hệ thống của ONE). Long La có thành tích MMA chuyên nghiệp là thắng 3 thua 4 (theo hồ sơ trên Tapology).

Nguyễn Vũ Phương Hoài (bên phải) là võ sĩ của võ đường Liên Phong.

Trong khi đó, Nguyễn Vũ Phương Hoài là nhà vô địch Thần võ Việt Nam hạng cân Hắc báo. Ở trận tranh đai "Thần võ độc tôn" sau đó, anh thua Rin Saroth (Campuchia).

Dù vậy, so với Rin Saroth, Long La thua kém rõ ràng. Võ sĩ của Campuchia bị Nguyễn Vũ Phương Hoài kéo vào thế địa chiến từ sớm. Đại diện của chủ nhà kiểm soát tốt và không cho Long La cơ hội thoát ra.

Trong một thoáng sơ hở của võ sĩ Campuchia, Nguyễn Vũ Phương Hoài kiểm soát được phần lưng đối thủ và thực hiện đòn khoá siết cổ sau. Khi Long La không thể chống cự, trọng tài ra hiệu kết thúc trận đấu với chiến thắng cho Nguyễn Vũ Phương Hoài.

Chiến thắng này giúp Nguyễn Vũ Phương Hoài giành quyền vào thi đấu trận tranh đai với Rin Saroth.