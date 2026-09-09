Tìm thấy bút máy khắc tên cùng nhiều di vật trong mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ngày 9/9, trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ và Nghĩa trang Liệt sĩ Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng liên tục tìm thấy nhiều di vật được an táng trong các phần mộ của liệt sĩ.

Cây bút được tìm thấy trong mộ liệt sĩ. (Ảnh: Q.N)

Đáng chú ý, quá trình khai quật lấy mẫu tại phần mộ số 13, hàng 5, khu C, Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ, Đội lấy mẫu số 5 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) tìm thấy một cây bút máy màu đỏ, trên thân có khắc dòng chữ “Ngô Sỹ Nghĩa”.

Khi tiến hành lấy mẫu tại ngôi mộ có mã số định danh 5104000292, hàng V/1, Đội lấy mẫu số 2 phát hiện thêm nhiều di vật gồm chiếc bình tông cùng một số vật dụng cá nhân khác như dép cao su, ca inox, dây thắt lưng và chiếc lược.

Trung tá Nguyễn Khắc Sinh, Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 990 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi ), Phó Đội trưởng Đội lấy mẫu số 2 của tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngay khi phát hiện di vật, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành lau rửa sạch sẽ. Quan sát trên thân chiếc bình tông, dòng phía trên có khắc chữ “Ngọc Khánh” hoặc “Quốc Khánh”, (chữ đầu tiên bị mờ nên nhìn không rõ) và hàng dưới có khắc chữ “Thắng te” cùng dãy số 16/2/68.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lấy mẫu hài cốt và chụp ảnh di vật, ghi chép cẩn thận vào phiếu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, sau đó hoàn trả xuống phần mộ.

Theo cơ quan chức năng, những di vật cá nhân được tìm thấy trong các phần mộ là nguồn thông tin quan trọng để đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ, qua đó mở thêm hướng tìm kiếm nếu xác định được người sở hữu hoặc có nhân chứng, đồng đội biết thông tin liên quan.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đề nghị các nhân chứng, đồng đội, cựu chiến binh và những người từng công tác, chiến đấu cung cấp thông tin liên quan đến cây bút cũng như các di vật được phát hiện. Thông tin có thể cung cấp qua số điện thoại: 0397.007.500.

Thực hiện lấy mẫu tại 113 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 9/9, các lực lượng đã khai quật hơn 12.760 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, thu được 8.578 mẫu sinh phẩm; trong đó, 3.348 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định ADN. Công tác lấy mẫu phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/ 9/2026.