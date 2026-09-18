TPBank và Tinh Hà 'Say Hi': Khi ngân hàng số trở thành phong cách sống người trẻ

(VTC News) -

Một concert chỉ diễn ra trong vài giờ, nhưng hành trình của người hâm mộ có thể bắt đầu từ nhiều tháng trước. Đó là những ngày chờ đợi dàn nghệ sĩ được công bố, những cuộc trò chuyện không ngớt trên mạng xã hội, những lần “canh” mở bán vé, lên kế hoạch đi cùng bạn bè rồi tiếp tục lưu giữ cảm xúc sau đêm diễn.

Ở mỗi chặng của hành trình ấy đều xuất hiện những nhu cầu rất đời thường: tích lũy tiền mua vé, chuyển khoản cho bạn bè, đặt vé máy bay, đặt khách sạn, thanh toán, quản lý chi tiêu hay săn những đặc quyền dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ. Đó cũng là những khoảnh khắc TPBank cho rằng một ngân hàng số có thể hiện diện theo cách tự nhiên nhất.

Đồng hành cùng Tinh Hà “Say Hi” với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, TPBank không đơn thuần lựa chọn một chương trình giải trí có sức hút lớn với giới trẻ.

Xa hơn, ngân hàng đang hiện thực hóa chiến lược Lifestyle Banking - đưa dịch vụ tài chính hòa vào những trải nghiệm thường nhật, để ngân hàng không chỉ được nhớ đến khi khách hàng cần giao dịch, mà còn trở thành một phần trong phong cách sống của họ.

Từ tài trợ thương hiệu đến đồng hành cùng trải nghiệm khách hàng

Trong nhiều năm, hoạt động tài trợ của các ngân hàng thường gắn với mục tiêu gia tăng nhận diện thương hiệu thông qua sự xuất hiện của logo tại các sự kiện. Tuy nhiên, khi khách hàng ngày càng dành nhiều thời gian trên môi trường số và kỳ vọng nhiều hơn vào trải nghiệm, cách tiếp cận đó cũng dần thay đổi.

Thay vì coi tài trợ là một hoạt động truyền thông ngắn hạn, TPBank lựa chọn biến chương trình thành một “hệ sinh thái trải nghiệm”, nơi thương hiệu có thể đồng hành cùng khách hàng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau của cuộc sống.

Điều này cũng lý giải vì sao sau dấu ấn tại Em Xinh “Say Hi”, TPBank tiếp tục đồng hành cùng Tinh Hà “Say Hi”. Đây không chỉ là một chương trình âm nhạc, mà còn là cộng đồng nơi hàng triệu người hâm mộ cùng chia sẻ đam mê, kết nối với nhau và tạo nên hàng loạt hoạt động trước, trong và sau mỗi đêm diễn.

Chính những tương tác liên tục ấy mở ra nhiều “điểm chạm” để một ngân hàng số có thể đồng hành một cách tự nhiên, thay vì chỉ xuất hiện như một nhà tài trợ.

Từ App TPBank, thẻ đa năng Flash 2in1 phiên bản Tinh Hà “Say Hi” đến chuỗi hoạt động và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ, mỗi sản phẩm đều được thiết kế để trở thành một phần của hành trình trải nghiệm.

Công nghệ và tài chính không còn đứng tách biệt với giải trí, mà được kết nối thành một hệ sinh thái thống nhất, nơi khách hàng có thể tận hưởng nhiều giá trị hơn trong chính những điều mình yêu thích.

Đó cũng là tinh thần cốt lõi của Lifestyle Banking mà TPBank theo đuổi: hiện diện trong những khoảnh khắc khách hàng đang sống, thay vì chỉ xuất hiện khi họ cần thực hiện một giao dịch.

Khi trải nghiệm trở thành thước đo của ngân hàng số

Sự phát triển của ngân hàng số đang làm thay đổi kỳ vọng của khách hàng. Nếu trước đây tốc độ giao dịch hay số lượng tính năng được xem là lợi thế cạnh tranh, thì ngày nay, trải nghiệm mới là yếu tố tạo nên khác biệt.

Một ứng dụng ngân hàng không chỉ cần giúp khách hàng chuyển tiền nhanh hay thanh toán thuận tiện. Quan trọng hơn, ứng dụng đó phải đủ liền mạch để được sử dụng mỗi ngày, đủ thông minh để thấu hiểu nhu cầu và đủ gần gũi để hiện diện trong nhiều tình huống khác nhau của cuộc sống.

Thông điệp “2000 tiện ích Đỉnh, sống Đỉnh” của App TPBank được xây dựng từ chính định hướng đó. Trên cùng một nền tảng, khách hàng có thể chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, tiết kiệm, đầu tư, quản lý chi tiêu, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn hay mua sắm.

Khi đồng hành cùng Tinh Hà “Say Hi”, ứng dụng tiếp tục được mở rộng bằng những trải nghiệm dành riêng cho người hâm mộ như giao diện theo chủ đề chương trình, khu vực tương tác cùng chuỗi đặc quyền được mở khóa xuyên suốt mùa phát sóng.

Thay vì yêu cầu khách hàng liên tục chuyển đổi giữa nhiều nền tảng khác nhau, TPBank hướng tới việc tích hợp những nhu cầu quen thuộc trên cùng một ứng dụng, để trải nghiệm diễn ra liền mạch hơn. Đó không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà còn là cách ngân hàng từng bước đưa mình trở thành một phần trong nhịp sống của khách hàng.

Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi phục vụ con người

Đằng sau những trải nghiệm được cá nhân hóa là chiến lược phát triển công nghệ mà TPBank kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua.

Là một trong những ngân hàng tiên phong phát triển theo định hướng AI Native, TPBank đưa trí tuệ nhân tạo trở thành nền tảng trong quá trình vận hành và phát triển sản phẩm. AI được ứng dụng để phân tích hành vi, dự báo nhu cầu, cá nhân hóa trải nghiệm và tối ưu từng lần tương tác với khách hàng.

Triết lý này cũng phản ánh tinh thần “Vì chúng tôi hiểu bạn” mà TPBank theo đuổi. Công nghệ không nhằm bổ sung thêm thật nhiều tính năng, mà hướng đến việc giúp khách hàng dành ít thời gian hơn cho các giao dịch tài chính và nhiều thời gian hơn cho những điều họ thực sự yêu thích.

Định hướng đó đã góp phần giúp TPBank liên tục được các tổ chức quốc tế ghi nhận ở các hạng mục về ngân hàng số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI. Quan trọng hơn, đó là nền tảng để ngân hàng từng bước xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng thông qua trải nghiệm, thay vì chỉ thông qua sản phẩm.

Lifestyle Banking - bước chuyển từ “ngân hàng giao dịch” sang “ngân hàng đồng hành”

Sự khác biệt giữa các ngân hàng ngày nay không còn chỉ nằm ở số lượng tính năng hay tốc độ xử lý giao dịch. Khi công nghệ dần trở thành tiêu chuẩn chung của thị trường, lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về những thương hiệu có khả năng hiện diện đúng lúc, đúng nhu cầu và đúng cảm xúc của khách hàng.

Với TPBank, Tinh Hà “Say Hi” không chỉ là một chương trình tài trợ, mà còn là minh chứng cho cách ngân hàng hiện thực hóa chiến lược Lifestyle Banking.

Thông qua những sản phẩm, nền tảng số và chuỗi trải nghiệm được thiết kế dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ, TPBank đang từng bước mở rộng vai trò của một ngân hàng - từ nơi cung cấp dịch vụ tài chính trở thành người bạn đồng hành trong những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống.

Đó có thể là lúc khách hàng săn được tấm vé concert đầu tiên, chuẩn bị cho chuyến đi cùng bạn bè hay đơn giản là tận hưởng những điều mình yêu thích mà không bị gián đoạn bởi các nhu cầu tài chính thường nhật.

Khi ngân hàng hiện diện trong chính những trải nghiệm ấy, giao dịch không còn là điểm kết thúc, mà chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình gắn kết dài lâu với khách hàng. Đó cũng là cách TPBank đang định nghĩa lại vai trò của ngân hàng số trong kỷ nguyên mới: không chỉ đồng hành cùng dòng tiền, mà đồng hành cùng phong cách sống.