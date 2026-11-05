Thống nhất phương án gọt hạ núi Một để xóa 'điểm đen' sạt lở ở Gia Lai

(VTC News) -

Toàn cảnh khu vực Núi Một giữa lòng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai được dư luận quan tâm.

Ngày 5/11, UBND tỉnh Gia Lai có công văn về việc triển khai các dự án thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường Quy Nhơn, trong đó có dự án Cải tạo, chỉnh trang và xử lý sạt lở khu vực núi Một (phường Quy Nhơn), với quy mô khoảng 35.377m², khoảng 228 hộ dân, diện tích đất ở khoảng 13.300m², bình quân 60m²/hộ.

UBND tỉnh thống nhất phương án không tiếp tục xử lý chắp vá mà san phẳng, gọt hạ một phần núi Một để triệt tiêu hoàn toàn hiểm họa thiên tai, mở ra không gian phát triển đô thị mới.

Tỉnh Gia Lai vừa thống nhất phương án san phẳng, gọt hạ khu vực Núi Một để triệt tiêu hoàn toàn hiểm họa thiên tai, mở ra không gian phát triển đô thị mới.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, khu vực núi Một từ lâu đã trở thành “điểm đen” về an toàn địa chất, đặc biệt sau đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025. Đây là một vùng núi có độ dốc lớn, địa chất đất đá phong hóa phức tạp, uy hiếp trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân sống ngay dưới chân núi.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng về việc cải tạo, chỉnh trang và xử lý triệt để sạt lở toàn bộ khu vực rộng khoảng 35.377 m².

Thay vì chỉ gia cố cục bộ như trước, dự án sẽ áp dụng giải pháp tổng thể với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như đánh giá, khảo sát chuyên sâu để chọn phương án gọt hạ một phần mái núi, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ sạt trượt. Đồng thời giải phóng mặt bằng, di dời toàn bộ cư dân trong vùng ảnh hưởng. Tận dụng, xử lý nguồn đất đá đào đắp và đầu tư hạ tầng đồng bộ. Ngoài ra Gia Lai sẽ khai thác quỹ đất, tổ chức đấu giá, phát triển không gian đô thị sau khi hoàn thành san lấp.

“Quy trình lập phương án cũng đòi hỏi rà soát kỹ phạm vi công trình quốc phòng nằm trên núi để bảo vệ nghiêm ngặt các yêu cầu an ninh - quốc phòng liên quan”, phương án của UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ.

Toàn cảnh góc nhìn khu vực Núi Một giữa lòng Quy Nhơn từ trên cao

Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, dự án ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 228 hộ dân với diện tích đất ở khoảng 13.300 m² (trung bình 60 m²/hộ).

Để giải phóng mặt bằng nhanh chóng và bảo đảm quyền lợi người dân, chính quyền địa phương dự kiến phối hợp linh hoạt 3 phương án: Bố trí tái định cư với dự kiến khoảng 224 lô đất (số liệu sơ bộ đang tiếp tục rà soát); Bố trí nhà ở xã hội, chung cư thương mại hoặc quỹ nhà phù hợp; Chi trả tiền mặt để bồi thường, hỗ trợ cho người dân tự lo chỗ ở mới.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, quỹ đất sau khi gọt hạ núi sẽ được quy hoạch bài bản cho nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, công viên cây xanh, không gian công cộng, đồng thời cải tạo nút giao thông trọng điểm khu vực cầu Hoa Lư - đường Đàm Văn Lễ.

Hình ảnh cheo leo của hàng trăm hộ dân tại khu vực Núi Một bị sạt lở, phong hóa

Lộ trình triển khai phương án được cụ thể: Di dời khẩn cấp ngay trong quý IV/2026 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trước mùa mưa bão; Sở Xây dựng đề nghị giao 1 chủ đầu tư cấp tỉnh làm đầu mối chuẩn bị đầu tư và triển khai ngay trong Quý IV/2026.

Các lực lượng chức năng sẽ khoanh vùng nguy hiểm, di dời ngay các hộ có nguy cơ sạt lở cao mà không chờ hoàn tất toàn bộ thủ tục dự án; hoàn thành lập phương án tổng thể và duyệt quy hoạch chi tiết trong năm 2027 và triển khai thi công gọt núi, hạ tầng và tái định cư toàn diện giai đoạn 2027-2029