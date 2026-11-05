Thanh tra 6 trang trại heo lớn tại Gia Lai: Phân tồn đọng, xác heo bị bỏ ngỏ

(VTC News) -

Ngày 5/11, Thanh tra tỉnh Gia Lai thông tin, cơ quan vừa có công bố kết luận chỉ ra hàng loạt tồn tại, bất cập trong công tác bảo vệ môi trường tại 6 dự án chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn.

Theo kết luận, dù đã hoàn thiện các thủ tục môi trường ban đầu, cả 6 doanh nghiệp bị thanh tra đều mắc nhiều thiếu sót trong quá trình vận hành thực tế. Cụ thể:

Công ty TNHH Nông nghiệp tái tạo HD có hệ thống máy ép phân ngừng hoạt động, phân tồn đọng lượng lớn tại khu vực máy sàng; Nhà chứa phân bị trưng dụng làm kho chứa hóa chất; Nước thải sau xử lý được dùng để tưới cây nhưng chưa thực hiện công bố hợp quy.

Tại Công ty TNHH Hợp Thành Gia Lai không vận hành, bảo dưỡng thường xuyên công trình xử lý nước thải. Chưa đăng ký khai thác tài nguyên nước và không báo cáo môi trường hằng năm. Đặc biệt, công ty không chuyển giao bùn thải, xác heo chết theo Báo cáo ĐTM; hố tiêu hủy xác heo thiếu hệ thống thu gom, xử lý khí thải và chất thải còn lại.

Đối với Công ty TNHH Chăn nuôi Đức Hoàn Mbiogas; lơ là công tác bảo dưỡng công trình lưu chứa nước thải, nước mưa; chậm trễ thu gom, xử lý bùn thải từ hầm biogas; Chưa đăng ký khai thác nước và bỏ ngỏ chương trình giám sát môi trường định kỳ.

Công ty TNHH Đầu tư Chăn nuôi HTB bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải chưa kịp thời, thu gom bùn thải hạn chế và chưa đăng ký khai thác tài nguyên nước.

Công ty TNHH MTV Phúc Huy Gia Lai chưa chuyển giao xác heo chết đúng quy định; Tự ý thay đổi phương án cây xanh được duyệt (trồng mía, bắp thay cho cây keo, xà cừ).

Công ty TNHH MTV Ia Piơr Lộc bỏ qua tần suất giám sát nước thải theo giấy phép, vận hành công trình xử lý nước thải không thường xuyên và chưa đăng ký khai thác tài nguyên nước.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai, vấn đề tồn tại chung tại 6 công ty nói trên đều có mật độ cây xanh che chắn, hệ thống giảm thiểu mùi hôi xung quanh hệ thống xử lý nước thải, kho phân và quạt hút chuồng nuôi tại cả 6 dự án đều quá thưa thớt, không bảo đảm phương án đã phê duyệt.

Ngoài ra có nhóm doanh nghiệp gồm Hợp Thành Gia Lai, Nông nghiệp tái tạo HD, Phúc Huy Gia Lai, Đức Hoàn Một với các vi phạm điển hình như không chuyển giao xác heo, hố tiêu hủy thiếu hệ thống xử lý khí; máy ép phân hỏng; tồn đọng bùn thải...

Một trại heo tại xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai xây dựng trên đất nông nghiệp, gây ô nhiễm môi trường bị người dân địa phương phản ánh.

Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng chỉ rõ khuyết điểm và hạn chế trong công tác quản lý, giám sát của các cơ quan chuyên môn như:

Chi cục Bảo vệ môi trường đã tham mưu thẩm định 4 hồ sơ ĐTM chưa chặt chẽ; không có văn bản thể hiện việc xem xét bỏ qua bước khảo sát thực tế khu vực dự án; thiếu sâu sát trong kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp.

Ngoài ra trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo thẩm định ĐTM của Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa nghiêm; chưa kịp thời chấn chỉnh Chi cục Bảo vệ môi trường và buông lỏng kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên nước.

Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định (thời điểm trước sáp nhập) chưa tham mưu ban hành quy định về mật độ chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi 2018.

Trước những sai phạm trên, thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu 6 doanh nghiệp dừng ngay các hành vi vi phạm, khẩn trương khắc phục toàn bộ các công trình môi trường, hoàn thiện thủ tục đăng ký khai thác nước và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo.

Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường cùng UBND các xã Ia Lâu, Ia Pa, Ia Hrú, Uar tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, tăng cường giám sát để tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường từ 255 dự án chăn nuôi heo hiện có trên địa bàn.