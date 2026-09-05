TP.HCM: Sắp nhận hồ sơ mua 802 căn nhà ở xã hội, giá từ 774 triệu đồng/căn

(VTC News) -

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố thông tin dự án Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam Uyên Hưng 2 (tên thương mại Bcons City Life), trong đó có 802 căn nhà ở xã hội tại đường Tố Hữu, phường Tân Uyên.

Việc công khai thông tin được thực hiện theo quy định trước khi chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam Uyên Hưng 2 (Bcons City Life).

Khu nhà ở xã hội được xây dựng trên diện tích hơn 6.667 m², gồm một khối chung cư cao 15 tầng, tổng diện tích sàn hơn 47.300 m². Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển dự án Hoàng Nam.

Theo công bố, dự án có 802 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích từ 39-57 m²/căn. Giá bán tạm tính khoảng 19,8 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa gồm kinh phí bảo trì 2%.

Với mức giá trên, căn hộ diện tích nhỏ nhất 39 m² có giá khoảng 774 triệu đồng, trong khi căn 57 m² có giá khoảng 1,13 tỷ đồng. Giá bán chính thức sẽ được xác định và công bố trước thời điểm mở bán theo quy định.

Dự kiến trong quý IV/2026, chủ đầu tư bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Thời gian nhận hồ sơ, số lượng căn hộ mở bán, diện tích từng loại căn và giá bán chính thức sẽ được công khai ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu nhận hồ sơ.

Phân khu nhà ở xã hội của dự án được khởi công ngày 19/6. Theo tiến độ được phê duyệt, toàn dự án Hoàng Nam Uyên Hưng 2 dự kiến hoàn thành trong quý I/2030. Riêng khối chung cư nhà ở xã hội được chủ đầu tư dự kiến hoàn thiện, nghiệm thu và bàn giao trong năm 2028.

Dự án nằm tại khu vực Bình Dương trước đây, nay thuộc TP.HCM sau sắp xếp đơn vị hành chính. Việc bổ sung hơn 800 căn hộ được kỳ vọng tăng nguồn cung nhà ở có mức giá phù hợp cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động tại khu vực phía bắc thành phố.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, tính đến cuối tháng 8/2026, thành phố đã khởi công 10 dự án nhà ở xã hội với tổng cộng 11.362 căn.

Hiện toàn thành phố có 22 dự án nhà ở xã hội đang được xây dựng, quy mô gần 19.900 căn, đạt khoảng 70% chỉ tiêu giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, 89 dự án với khoảng 97.100 căn đã được chấp thuận chủ đầu tư và đang hoàn tất các thủ tục để triển khai.

Theo kế hoạch, trong nửa đầu năm 2027, TP.HCM dự kiến khởi công thêm 53 dự án, cung cấp khoảng 80.500 căn nhà ở xã hội. Nếu triển khai đúng tiến độ, đây sẽ là nguồn cung đáng kể cho phân khúc nhà ở dành cho người thu nhập thấp trong những năm tới.