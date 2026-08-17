TP.HCM phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục

Theo đó, việc rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập lấy mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo chuyên môn, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số và không gian phát triển, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị làm định hướng xuyên suốt; không sắp xếp một cách cơ học nhằm giảm đầu mối; tuyệt đối không để học sinh hoàn cảnh khó khăn không được đến trường.

Đồng thời, việc sắp xếp phải tuân thủ các nguyên tắc chuyên môn và khoa học giáo dục; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, cấp học và loại hình cơ sở giáo dục - đào tạo; bảo đảm quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục; không phát sinh thêm rào cản địa lý và chi phí; tuyệt đối không ảnh hưởng đến công tác huy động học sinh ra lớp để duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động dạy học, tâm lý của học sinh, nhà giáo và cha mẹ học sinh.

Học sinh khối 10 Trường THPT Thoại Ngọc Hầu - một trong những trường học mới đưa vào hoạt động trong năm học 2026-2027, tham gia hoạt động đầu năm.

Từ thực tiễn giáo dục của TP.HCM, phương án sắp xếp được thực hiện như sau: không sắp xếp trường chuyên, trường chuyên biệt; không sáp nhập các trường mầm non, phổ thông đang thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế (ngoại trừ hai cơ sở có vị trí liền kề); không sáp nhập các trường mầm non chuẩn bị tham gia thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới trong năm học 2026-2027.

Cùng với đó, ưu tiên sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non có quy mô dưới 10 nhóm/lớp, trường phổ thông dưới 28 lớp. Sau sáp nhập các trường mầm non có tối đa 30 nhóm/lớp, trường phổ thông có tối đa 100 lớp và không quá ba điểm trường.

Các đơn vị sau sáp nhập tiếp tục thực hiện ổn định, xuyên suốt các nhiệm vụ chuyên môn, các đề án của thành phố theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Tên gọi của cơ sở giáo dục sau sáp nhập phải bảo đảm tính khoa học, chuẩn hóa, có ý nghĩa giáo dục, phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương.

Việc sắp xếp cần quan tâm đến các trường được xây dựng mới. Riêng các trường nằm trên địa bàn giáp ranh giữa các phường, xã, địa phương lấy ý kiến của Sở GD-ĐT về phương án sáp nhập.

TP.HCM thống nhất áp dụng hai mô hình sau sáp nhập như sau:

- Mô hình 1: Trường một cấp học quy mô lớn có các phân hiệu: cấu trúc gồm một trường chính có các điểm trường. Cơ cấu nhân sự gồm: một hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng, một bộ phận hành chính nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung.

- Mô hình 2: Trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn: cấu trúc gồm một trường chính, các điểm trường với nhiều cấp học. Cơ cấu nhân sự gồm: một hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng, bộ phận hành chính - nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung.

Trong đó, đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc UBND phường/xã/đặc khu, mỗi đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học và THCS, bảo đảm linh hoạt theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, ưu tiên mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM, sắp xếp các đơn vị theo loại hình, phù hợp với các quy định hiện hành.

Dựa trên phương án tổng thể được UBND TP.HCM phê duyệt, các địa phương dự kiến không thực hiện việc sắp xếp gồm: phường An Hội Tây, phường Bình Phú, phường Phú Thuận, phường Phước Thắng, phường Tây Thạnh, phường Thới Hòa, xã Thạnh An.

Các địa phương có tỷ lệ sắp xếp từ 50% trở lên gồm: phường An Nhơn, phường Bàn Cờ, phường Bảy Hiền, phường Cầu Kiệu, phường Chánh Phú Hòa, phường Khánh Hội, phường Long Trường, phường Nhiêu Lộc, phường Tân Hải, phường Tân Phước, phường Tân Thành, phường Vĩnh Tân, phường Vườn Lài, xã An Long, xã Bình Mỹ, xã Củ Chi, xã Cần Giờ, xã Phú Hòa Đông, xã Phước Thành, xã Tân An Hội, xã Thanh An, xã Thường Tân.

Các địa phương còn lại có tỷ lệ sắp xếp từ 10% đến dưới 50%.

Từ ngày 6/8 đến ngày 20/8/2026: UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị trực thuộc xây dựng đề án và thực hiện theo phương án tổng thể sắp xếp đã được phê duyệt, hoàn thành xong trước ngày 20-8. Trước ngày 30/12/2026: Đánh giá toàn diện các đối tượng tác động, rút kinh nghiệm công tác sắp xếp; hình thành mô hình quản lý; ổn định công tác quản trị, tài chính, tài sản công; bảo đảm toàn hệ thống vận hành đồng bộ, thông suốt và không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động chuyên môn dạy và học tại các điểm trường.