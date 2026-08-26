TP.HCM dành quỹ đất 53 ha thiết kế riêng cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu

(VTC News) -

Phát biểu với các nhà đầu tư nước ngoài tại Hội nghị tham vấn xây dựng Trung tâm phát triển công nghệ chiến lược TP.HCM chiều 26/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược đặc biệt quan trọng.

Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới xác định TP.HCM sẽ là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của châu Á; với mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm và kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP.

Chủ tịch UBND TP.HCM gặp gỡ các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài chiều 26/8. (Ảnh: P. Quốc)

Cùng với Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, TP.HCM xác định tư duy mới: chuyển từ thu hút vốn đơn thuần sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy chất lượng và công nghệ lõi làm thước đo.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, trên nền tảng hơn 23 năm phát triển của Khu Công nghệ cao - nơi đã quy tụ những tập đoàn hàng đầu thế giới, TP.HCM quyết định dành một quỹ đất chiến lược gần 53 ha để kiến tạo một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn và nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi.

“Trung tâm Phát triển công nghệ chiến lược không phải là một khu đất cho thuê thông thường, mà là một không gian phát triển công nghệ mang tính dẫn dắt của TP.HCM và của cả Vùng Đông Nam Bộ”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Theo định hướng, trung tâm này là một hệ sinh thái công nghệ được “may đo” riêng cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu, quỹ đầu tư công nghệ và các nhà phát triển công nghệ lõi.

Điều này thể hiện định hướng chuyển dịch của TP.HCM từ số lượng sang chất lượng, từ gia công - lắp ráp sang làm chủ công nghệ lõi và hình thành chuỗi giá trị công nghệ chuyên sâu, tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, vi mạch bán dẫn và nghiên cứu phát triển.

Trung tâm đã được chuẩn bị hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng cho các dự án công nghệ thế hệ mới, bao gồm nguồn điện độc lập công suất khoảng 63 MW, 15 tuyến cáp quang quốc tế và hạ tầng sẵn sàng cho công nghệ làm mát bằng chất lỏng - điều kiện tiên quyết cho các trung tâm dữ liệu thời đại AI.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Đặc biệt, áp dụng khung thể chế đột phá của Thành phố, nhà đầu tư được áp dụng quy trình “một cửa” thần tốc, rút ngắn thời gian thẩm định từ thủ tục đầu tư, môi trường đến giấy phép lao động, các chính sách ưu đãi về tiền thuê đất và thuế theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh lãnh đạo TP.HCM cam kết Thành phố sẽ vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đột phá, cho phép Thành phố phân cấp, phân quyền mạnh mẽ và áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các chính sách và mô hình công nghệ mới.

“Thành phố chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và bảo vệ tuyệt đối các quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Tôi khẳng định thông điệp nhất quán của TP.HCM: Chúng tôi không chỉ mời quý vị đến đầu tư, mà mời quý vị đến cùng đồng hành và kiến tạo tương lai công nghệ của TP.HCM. Thành phố sẽ luôn sát cánh, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những ý tưởng hôm nay sớm trở thành các dự án cụ thể, mang lại giá trị thiết thực cho nhà đầu tư và cho Thành phố”, ông Được nói.

Lãnh đạo UBND TP.HCM kỳ vọng tiếp nhận những góc nhìn chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp đột phá từ cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, để hoàn thiện Trung tâm phát triển công nghệ chiến lược, hướng tới trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo tích hợp hàng đầu khu vực, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của đất nước.

Dưới góc nhìn nhà đầu tư về thu hút đầu tư công nghệ toàn cầu, ông Don Lam, Tổng Giám đốc và Đồng sáng lập Tập đoàn VinaCapital cho rằng các khu công nghệ thành công không chỉ cung cấp quỹ đất, mà còn mang đến hạ tầng, trung tâm R&D và các nền tảng công nghệ sẵn sàng, để doanh nghiệp khai thác ngay từ ngày đầu hoạt động.

Khu công nghệ cao TP.HCM là nơi nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đặt cơ sở sản xuất kinh doanh như Intel, Samsung...

Những yếu tố mà các nhà đầu tư công nghệ toàn cầu tìm kiếm là mức độ sẵn sàng của hạ tầng. Hạ tầng bao gồm cơ sở vật chất xây sẵn và xây dựng theo yêu cầu. Cùng với đó là nguồn điện ổn định, kết nối tin cậy và hạ tầng có khả năng mở rộng trong dài hạn.

Bên cạnh hạ tầng là khả năng tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao. Để thu hút nhà đầu tư công nghệ toàn cầu, Thành phố cần có nguồn nhân lực chuyên biệt cho các ngành công nghệ chiến lược và nguồn nhân lực có khả năng phát triển theo nhu cầu doanh nghiệp.

Ngoài ra là hệ sinh thái và doanh nghiệp dẫn dắt để cơ sở nghiên cứu, startup và nhà đầu tư cùng liên kết, để hình thành chuỗi giá trị công nghệ hoàn chỉnh.