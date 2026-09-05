Tổng thống Putin ra lệnh ngừng tấn công Kiev trong 3 ngày

(VTC News) -

Theo phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov, quyết định tạm dừng cuộc tấn công vào thủ đô Kiev liên quan đến chuyến thăm Ukraine của đặc phái viên Mỹ do Tổng thống Donald Trump cử tới.

“Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh Nga ra lệnh không tấn công Kiev trong 3 ngày, kể từ nửa đêm nay”, ông Peskov thông báo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng dự kiến ​​gặp gỡ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Theo hãng thông tấn TASS, ông Witkoff và ông Kushner đã đến Moskva, chuyến bay hạ cánh lúc 12h52 ngày 5/9 (giờ địa phương).

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, ông Kirill Dmitriev đón ông Witkoff và ông Kushner tại sân bay.

Trước đó, Tổng thống Putin nói với phóng viên rằng Nga sẵn sàng đón nhận thêm các bên tham gia vào những cuộc đàm phán về Ukraine nếu họ có thể đóng góp thực chất, nhưng sẽ không tham gia vào “kiểu ngoại giao chỉ mang tính hình thức vô nghĩa”.

Cùng với đó, lãnh đạo Nga đặc biệt nhắc đến ông Kushner và ông Witkoff, mô tả họ là “những đối tác đối thoại chân thành và là những vị khách luôn được chào đón”.

Thời gian qua, Tổng thống Trump nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái. Tuy nhiên, ông Trump vẫn đang gặp khó khăn trong nỗ lực đưa Moskva và Kiev tiến tới thỏa thuận khi 2 bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra nhiều tuyên bố công khai về chuyến thăm tiềm năng của 2 đặc phái viên Mỹ tới Kiev sau khi tiết lộ Ukraine gửi đề xuất hòa bình mới cho phía Mỹ. Ông Zelensky cho biết đặc phái viên Mỹ sẽ đến Kiev vào ngày 6/9.

Nếu chuyến thăm diễn ra đúng kế hoạch, đây là lần đầu đặc phái viên Witkoff và Kushner tới thăm Kiev kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng ở nhiệm kỳ 2.

Ông Zelensky cũng cam kết Ukraine sẽ ngừng cuộc không kích vào lãnh thổ Nga trong suốt thời gian diễn ra chuyến thăm nhằm đảm bảo an toàn cho nhà đàm phán Mỹ.