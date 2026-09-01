Ukraine gấp rút vận động Quốc hội Mỹ siết vòng vây trừng phạt Nga

Dự luật mới về trừng phạt Nga đã được Thượng viện Mỹ thông qua nhưng đang đối mặt với sự phản đối từ một số nghị sĩ có ảnh hưởng tại Hạ viện.

Ông Vladyslav Vlasiuk, Ủy viên phụ trách chính sách trừng phạt của Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 31/8 cho biết, ông dự kiến có mặt tại thủ đô Washington vào ngày 1/9. Chuyến đi sẽ bao gồm các cuộc gặp với nhiều nghị sĩ Mỹ.

Ông Vladyslav Vlasiuk. (Ảnh: Reuters)

Hai trợ lý quốc hội xác nhận kế hoạch chuyến thăm và cho biết ông Vlasiuk sẽ vận động sự ủng hộ đối với Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran năm 2026 mang tên Lindsey O. Graham.

Dự luật nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quan chức Nga, đồng thời trao quyền áp thuế ở mức cao đối với Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia khác nếu tiếp tục phụ thuộc vào dầu khí của Nga.

Những người ủng hộ cho rằng dự luật sẽ là thông điệp thể hiện sự tiếp tục ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời gia tăng sức ép kinh tế lên Moskva bằng cách hạn chế các nguồn thu được cho là phục vụ hoạt động quân sự.

Dự luật, được cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham ủng hộ trước khi ông qua đời hồi tháng 7, đã được Thượng viện thông qua ngày 7/8 với tỷ lệ phiếu 86-11, nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Tuy nhiên, sự ủng hộ tại Thượng viện chưa chắc bảo đảm dự luật sẽ được thông qua tại Hạ viện. Một số nghị sĩ và đại diện giới doanh nghiệp lo ngại những quyền hạn mới về áp thuế được trao cho Tổng thống Donald Trump trong dự luật có thể làm tăng chi phí đối với các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Mỹ.

Các ý kiến phản đối cũng cảnh báo việc mở rộng quyền áp thuế có thể khiến đảng Cộng hòa đối mặt với những rủi ro chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026. Đảng Cộng hòa hiện chỉ nắm đa số sít sao tại cả Hạ viện và Thượng viện.

Trong nội bộ đảng, một số nghị sĩ cho rằng việc sử dụng thuế quan là biện pháp can thiệp quá mức của chính phủ vào hoạt động của thị trường tự do.

Hồng Anh (VOV.VN)