Tổng thống Myanmar thăm tổ hợp Nhà máy VinFast tại Hải Phòng

(VTC News) -

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 4/9/2026, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing cùng Đoàn đại biểu cấp cao Myanmar đã đến thăm và làm việc tại tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô VinFast Hải Phòng. Đón tiếp Tổng thống Myanmar tại Tổ hợp nhà máy VinFast Hải Phòng là ông Phạm Nhật Quân Anh - Chủ tịch Công ty VinFast toàn cầu.

Ông Quân Anh đã trực tiếp đưa Tổng thống Min Aung Hlaing đến thăm xưởng hàn thân vỏ và xưởng lắp ráp ô tô điện, giới thiệu với Tổng thống Myanmar về quy trình sản xuất khép kín, dây chuyền hiện đại với công nghệ tự động hóa cao và các dòng sản phẩm đẳng cấp quốc tế của VinFast.

Tại xưởng lắp ráp, nơi cho ra đời những chiếc ô tô thành phẩm của VinFast, ông Min Aung Hlaing bày tỏ ấn tượng với chất lượng và đẳng cấp rất cao của những chiếc ô tô điện thương hiệu Việt. Đồng thời, ông cũng ấn tượng với cơ sở vật chất hiện đại của nhà máy cùng hành trình thần tốc vươn lên trở thành thương hiệu ô tô số một thị trường Việt Nam và nhanh chóng vươn ra thế giới của VinFast.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing cùng đoàn đại biểu cấp cao Myanmar đã đến thăm và làm việc tại tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô VinFast Hải Phòng.

Tính đến thời điểm hiện tại, VinFast đã nắm giữ thị phần số một tại Việt Nam trong 24 tháng liên tiếp, đồng thời hiện diện tại 16 quốc gia trên thế giới, với các thị trường trọng điểm như Indonesia, Ấn Độ, Philipines, Bắc Mỹ...

Chuyến thăm của Tổng thống Min Aung Hlaing diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Myanmar đang thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường giao lưu, kết nối và mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Chuyến thăm cũng là dịp để VinFast giới thiệu với lãnh đạo Myanmar những thành tựu mới của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, năng lực sản xuất và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt, qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam và Myanmar trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và giao thông xanh.

Là một trong những tổ hợp sản xuất ô tô hiện đại của Việt Nam, Nhà máy VinFast tại Hải Phòng là nơi hiện thực hóa hành trình đưa thương hiệu ô tô Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing ấn tượng với quy mô của nhà máy và dải sản phẩm xe ô tô điện, xe máy điện đa dạng của VinFast.

Từ nền tảng sản xuất tại Việt Nam, VinFast đang từng bước mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường trên thế giới, với định hướng phát triển hệ sinh thái giao thông xanh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện.

Trước đó, tổ hợp Nhà máy VinFast tại Hải Phòng đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều lãnh đạo cấp cao và nguyên thủ quốc gia khi đến thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam.

Nguyên Tổng thống Indonesia Joko Widodo, nguyên Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, nguyên Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel... khi còn đương nhiệm đều đã đã từng tới nhà máy, tham quan dây chuyền sản xuất ô tô điện và trực tiếp tìm hiểu các dòng xe điện VinFast.

Việc các nguyên thủ quốc gia đến thăm tổ hợp Nhà máy VinFast không chỉ thể hiện sự quan tâm đối với năng lực sản xuất và công nghệ của một doanh nghiệp Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế và giao thông xanh giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực.

Với định hướng “Vì một tương lai xanh”, VinFast đang đẩy mạnh đầu tư phát triển năng lực sản xuất, công nghệ và hệ sinh thái xe điện, hướng tới mục tiêu đưa các sản phẩm và giải pháp giao thông xanh của Việt Nam đến với ngày càng nhiều khách hàng trên toàn cầu.