Trong trả lời phỏng vấn Hãng truyền hình NHK (Nhật Bản), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm nhìn mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản là “đồng hành, đồng kiến tạo, tự chủ chiến lược và hợp tác cùng có lợi”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn hãng truyền hình NHK, Nhật Bản.

- Xin Ngài cho biết những mục tiêu chính của chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần này? Ngài có kỳ vọng gì đối với tương lai phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực?

Tôi tin rằng chuyến thăm Nhật Bản lần này sẽ cụ thể hóa thêm tiềm năng, kết quả hợp tác, củng cố thêm chặng đường gắn bó giữa hai đất nước, để tình hữu nghị được vun đắp qua nhiều thế hệ tiếp tục mang lại những điều tốt đẹp cho nhân dân hai nước. Việt Nam và Nhật Bản có quan hệ giao lưu nhân dân lâu đời từ hơn 400 năm trước. Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng hàng đầu và lâu dài; trân trọng sự đồng hành của Nhật Bản trong thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm của Việt Nam.

Trên nền tảng đó, tôi mong muốn cùng các nhà lãnh đạo Nhật Bản làm sâu sắc hơn sự tin cậy, thống nhất những ưu tiên hợp tác lâu dài và tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại Châu Á và trên thế giới.

Chúng ta vui mừng khi chứng kiến kim ngạch thương mại hai chiều trong 10 tháng năm 2026 đạt gần 50 tỷ USD và hướng đến sớm hiện thực hóa con số 80 tỷ USD (phấn đấu 100 tỷ USD) vào năm 2030. Nhật Bản hiện có khoảng 5.800 dự án đầu tư tại Việt Nam với vốn còn hiệu lực 80,4 tỷ USD.

Tôi mong những thành quả ấy sẽ tiếp tục được bồi đắp bằng sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam, sự gắn bó lâu dài của doanh nghiệp Nhật Bản và những sản phẩm có giá trị cao hơn do hai bên cùng tạo ra.

Để làm được điều đó, chúng tôi mong doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư, nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại Việt Nam, cùng doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Hợp tác trong công nghiệp tiên tiến, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch cần gắn liền với đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực công nghệ và quản trị.

Về phần mình, Việt Nam coi trọng xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo và giải quyết kịp thời những vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp. Sự tin cậy cần được nuôi dưỡng bằng những việc làm cụ thể và thành công của mỗi dự án hợp tác.

Đối với nguồn nhân lực, điều tôi mong là mỗi người Việt Nam học tập, làm việc tại Nhật Bản đều có cơ hội tích lũy tri thức, nâng cao tay nghề, phát triển sự nghiệp và được bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng.

Chúng tôi cũng mong ngày càng nhiều chuyên gia, nhà khoa học và người trẻ Nhật Bản đến Việt Nam làm việc, nghiên cứu, khởi nghiệp. Chính những con người hiểu biết, tin cậy và gắn bó với cả hai đất nước sẽ tiếp nối tình hữu nghị của chúng ta.

Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Tầm nhìn mới sẽ là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, tự chủ chiến lược, hợp tác hiệu quả, cùng có lợi, vì cuộc sống của người dân, người lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn hãng truyền hình NHK, Nhật Bản.

- Trong bối cảnh sự bất định ngày càng gia tăng trong môi trường quốc tế, Việt Nam sẽ áp dụng cách tiếp cận ngoại giao như thế nào nhằm hóa giải các thách thức, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới?

Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận kiên định về nguyên tắc, chủ động trong hành động và chân thành trong hợp tác. Lịch sử dân tộc giúp chúng tôi thấu hiểu giá trị của hòa bình và khát vọng vươn lên. Chúng tôi hiểu rằng không thể chờ thế giới hết bất định mới phát triển; cần chủ động tạo dựng những điều kiện để đất nước tiếp tục tiến lên trong chính môi trường khó khăn, nhiều biến động.

Trước hết, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia -dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Tự chủ chiến lược là năng lực tự quyết định con đường phát triển và có đủ khả năng thực hiện những quyết định đó. Năng lực ấy được bồi đắp bằng nội lực vững mạnh, sự đồng thuận của nhân dân và những quan hệ quốc tế sâu rộng, ổn định. Thế giới càng biến động, Việt Nam càng coi trọng sự nhất quán về nguyên tắc, sự chân thành trong hợp tác và trách nhiệm với những cam kết của mình.

Chúng tôi sẽ làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, tìm kiếm lợi ích chung để tăng cường gắn kết, kiên trì xử lý khác biệt bằng đối thoại và các biện pháp hòa bình. Ngoại giao cần đi trước trong nhận diện, ngăn ngừa rủi ro, duy trì các kênh trao đổi và chuẩn bị phương án ứng phó từ sớm. Việt Nam coi trọng vai trò của Liên hợp quốc, đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; sẵn sàng đóng góp vào gìn giữ hòa bình và giải quyết các thách thức chung. Chúng tôi tin rằng vị thế của một quốc gia được bồi đắp bằng sự tin cậy và những đóng góp mà quốc gia đó mang lại cho cộng đồng quốc tế.

Đối với phát triển, điều chúng tôi kỳ vọng là mỗi cơ hội mở ra qua đối ngoại đều giúp đất nước, người dân, doanh nghiệp nâng cao năng lực của chính mình. Bởi vậy, hợp tác về công nghệ, nhân lực, tài chính xanh, năng lượng và hạ tầng phải gắn với cải cách thể chế, nâng cao khả năng tiếp nhận và làm chủ tri thức, công nghệ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; đa dạng hóa nguồn cung và đối tác để giảm những phụ thuộc dễ gây tổn thương. Hiệu quả của hội nhập cần được thể hiện bằng năng suất cao hơn, doanh nghiệp vững mạnh hơn và việc làm tốt hơn cho người dân.

Với Nhật Bản, tôi tin tưởng rằng nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và sự tin cậy chính trị cao sẽ giúp hai nước tiếp tục đồng hành, đồng kiến tạo, cùng chia sẻ cơ hội và trách nhiệm. Điều chúng tôi hướng tới là một đất nước có đủ năng lực tự chủ, tự cường, có những người bạn tin cậy như Nhật Bản và đóng góp ngày càng thiết thực cho cộng đồng quốc tế. Mọi nỗ lực ấy đều bắt nguồn từ mong muốn người dân mỗi nước thêm hạnh phúc, có điều kiện phát huy tài năng và các thế hệ mai sau có thể vững tin vào tương lai.

Việt Cường (VOV)