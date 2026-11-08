Quân đội Mỹ tuyên bố vô hiệu hóa tàu hàng tại vịnh Oman

(VTC News) -

CENTCOM tấn công và vô hiệu hoá con tàu treo cờ Saint Kitts. (Video: CENTCOM)

Ngày 7/11, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng nước này đã tấn công và vô hiệu hóa một tàu thương mại bị cáo buộc tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân mà Washington đang áp đặt đối với Iran.

Theo hãng thông tấn Reuters, con tàu treo cờ Saint Kitts tìm cách rời khỏi vùng biển khu vực sau khi ghé một cảng của Iran. Phát hiện hành động này, quân đội Mỹ triển khai máy bay quân sự để ngăn chặn.

CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã yêu cầu thủy thủ đoàn rời khỏi những khu vực nằm trong mục tiêu tấn công. Sau đó, máy bay Mỹ sử dụng đạn dẫn đường khai hỏa vào phần đuôi tàu.

Thông báo của CENTCOM không đề cập đến thương vong hoặc tình trạng hiện tại của thủy thủ đoàn. Giới chức Mỹ cũng chưa công bố thông tin chi tiết về hàng hóa được vận chuyển trên tàu.

Con tàu trước khi bị tấn công. (Ảnh: CENTCOM)

Đây là lần đầu tiên trong gần hai tháng CENTCOM công bố một cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ tiến hành không kích đảo Qeshm, với lý do tự vệ. Trước đó, ngày 3/11, Washington cũng mở cuộc tập kích nhằm vào hòn đảo này với lý do tương tự.

Theo ước tính của CENTCOM, chiến dịch phong tỏa hải quân đã ngăn Iran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 25 tỷ USD.

Cùng ngày 7/11, quân đội Mỹ thông báo thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa của Iran.

Lực lượng này có nhiệm vụ ngăn chặn Tehran vận chuyển vũ khí tiên tiến và các loại hàng hóa thuộc diện trừng phạt qua biên giới trên bộ cũng như tuyến đường biển Caspi.

Những diễn biến mới xuất hiện khi quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp tục căng thẳng, trong khi nguy cơ bùng phát một đợt giao tranh mới chưa được loại trừ.

Thời gian gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo Washington có thể tiến hành một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran.

Đáp lại, Tehran tuyên bố sẽ trả đũa trên diện rộng nếu tiếp tục bị tấn công. Giới chức Iran cảnh báo các cơ sở hạ tầng tại khu vực Vùng Vịnh có thể trở thành mục tiêu đáp trả.