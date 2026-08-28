Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và phu nhân; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên các Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các bậc lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Về phía Đoàn Ngoại giao, có các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng phu nhân và phu quân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cách đây 81 năm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc bản Tuyên ngôn Độc lập - tuyên bố với thế giới sự khai sinh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong không khí thiêng liêng của “Tết Độc lập”, mỗi người Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của “độc lập” và “tự do”. Đây là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân sâu sắc các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong một khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam: Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng. Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt “nhân dân là chủ thể, là trung tâm”, mọi chủ trương, chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Suốt chặng đường lịch sử đã qua, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trong thế giới phụ thuộc sâu sắc và gắn kết chặt chẽ như ngày nay, bất kỳ sự bất ổn ở quốc gia, khu vực nào cũng đều ảnh hưởng đến an ninh và phát triển chung của thế giới. Vì vậy, các nước phải cùng nhau tăng cường đối thoại và hợp tác, giải quyết các tranh chấp và xung đột trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc để đem lại hòa bình lâu dài, sự phát triển bền vững, bao trùm cho thế giới.

“Chúng ta cần cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu và đưa cách mạng khoa học - công nghệ trở thành phương tiện tích cực phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. “Cùng nhau” - chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức; “Cùng nhau” - chúng ta sẽ có thể xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế; ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên hợp quốc làm trung tâm. Đối với chúng tôi, đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước hơn 80 năm qua”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Đại sứ Uruguay Raul Pollak Giampietro phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Thay mặt Đoàn Ngoại giao gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành nhất, Đại sứ Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam Raul Pollak Giampietro nhấn mạnh, kế thừa tư tưởng và tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 81 năm qua, Việt Nam vượt qua vô vàn khó khăn và thử thách vươn lên trở thành một quốc gia thịnh vượng, tràn đầy sức sống và năng động, khẳng định vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, không ngừng thắt chặt quan hệ với cộng đồng quốc tế và khẳng định mình là một đối tác tin cậy, một người bạn chân thành.

Nhìn lại những năm tháng hào hùng của cuộc đấu tranh giành độc lập, nhân dân Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về vị thế và những thành tựu mà đất nước đã có được ngày hôm nay.

Chương trình nghệ thuật chào mừng

Ngài Raul Pollak Giampietro khẳng định, sẽ làm sâu sắc và bền chặt hơn nữa những mối quan hệ hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác gắn kết; tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trên hành trình mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và cuộc sống ấm no cho người dân, theo tinh thần Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình hòa nhạc với chủ đề “Việt Nam - Kỷ nguyên mới” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với những âm hưởng hào hùng góp phần làm cho không khí buổi lễ thêm trang trọng và xúc động.

Việt Cường/VOV