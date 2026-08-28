Người dân Đà Nẵng ‘xuyên không’ về Quảng trường Ba Đình lịch sử dịp Quốc khánh

(VTC News) -

Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), công chúng thành phố biển và du khách sẽ được “xuyên không thời gian” trở về Quảng trường Ba Đình chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chiều 2/9/1945.

Người tham dự chương trình sẽ như được bước vào không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa cùng dòng người hướng lên lễ đài lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, cảm nhận không khí của ngày đầu tiên nước Việt Nam giành được độc lập, tự do.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được tổ chức tại Đà Nẵng từ 2-4/9.

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức, Báo Điện tử VTC News và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng thực hiện, với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng, UBND phường Hải Châu, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Chương trình được tổ chức tại Đà Nẵng mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.

Vừa qua, từ 19 - 21/8/2026, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được tổ chức tại Dinh Độc Lập (TP.HCM). Trong ba ngày, chương trình đã thu hút hơn 8.000 lượt trải nghiệm, để lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng người dân Thành phố mang tên Bác.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025, thu hút khoảng 35.000 lượt trải nghiệm. Sau đó, chương trình tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh vào tháng 9/2025. Trong ba ngày 17-19/5/2026, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), hơn 3.000 người dân, du khách đã tham gia trải nghiệm xúc động này.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” được tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn lớn với công chúng đúng dịp lễ Quốc khánh năm 2026.