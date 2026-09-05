Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar

Hai bên nhất trí sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 11 Tiểu ban hỗn hợp thương mại để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, thảo luận các biện pháp hợp tác, phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỉ USD kim ngạch thương mại hai chiều. Về đầu tư, Việt Nam có 107 dự án đầu tư sang Myanmar còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký hơn 1,4 tỉ USD, đứng thứ 5/87 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài.