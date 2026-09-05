Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Myanmar

Chuyến thăm của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân diễn ra từ ngày 4 đến 6/9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing thực hiện nghi thức chào cờ.
Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing gặp nhau trực tiếp trên cương vị nguyên thủ quốc gia.
Đây cũng là lần đầu tiên ông Min Aung Hlaing thăm Việt Nam kể từ khi nhậm chức Tổng thống vào tháng 4/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sau lễ đón.
Việt Nam và Myanmar có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, nhất là truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc. Kim ngạch thương mại giữa hai nước 6 tháng đầu năm 2026 đạt 336 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ 2025.
Các nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam gồm rau củ quả, cao su, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng nông sản và thủy sản. Ở chiều ngược lại, Việt Nam xuất khẩu các nhóm mặt hàng chính gồm phân bón, nguyên liệu ngành dệt may, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị phụ tùng khác.
Hai bên nhất trí sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 11 Tiểu ban hỗn hợp thương mại để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, thảo luận các biện pháp hợp tác, phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỉ USD kim ngạch thương mại hai chiều. Về đầu tư, Việt Nam có 107 dự án đầu tư sang Myanmar còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký hơn 1,4 tỉ USD, đứng thứ 5/87 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài.
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