Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp nối nền tảng quan hệ Việt - Nga

Quan hệ Việt Nam - Nga được xây dựng trên nền tảng lịch sử đặc biệt, với tình hữu nghị truyền thống và sự tin cậy lẫn nhau được vun đắp qua nhiều thế hệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà lãnh đạo Liên Xô đã đặt nền móng cho mối quan hệ hai nước từ năm 1950, tạo cơ sở để quan hệ Việt Nam - Nga không ngừng được củng cố và phát triển thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Trên nền tảng đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tô Lâm tới Liên bang Nga (từ ngày 7 - 9/9/2026) được kỳ vọng tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, đồng thời mở ra những động lực mới cho hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh duyệt đội danh dự Quân đội Liên Xô trong lễ đón đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Liên Xô ngày 12/7/1955. Ảnh tư liệu: Hochiminh.vn

Tiếp nối những nền tảng của quan hệ Việt Nam - Nga

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga trên cả hai cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, nhưng đồng thời cho thấy sự coi trọng của hai bên đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung Việt Nam - Nga.

Mối quan hệ ấy được hình thành từ những nền tảng lịch sử đặc biệt, gắn với hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự đồng hành, giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Trải qua hơn 75 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Nga tiếp tục được củng cố và phát triển, với sự tin cậy chính trị được duy trì và các cơ chế hợp tác ngày càng đa dạng. Chuyên gia Việt Nam học Piotr Tsvetov, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt, cho rằng những bước phát triển mới trong quan hệ song phương gắn liền với hoạt động của lãnh đạo hai nước, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm.

Theo Chuyên gia Việt Nam học Piotr Tsvetov, ngày nay, quan hệ Nga - Việt đang trải qua một giai đoạn phát triển mới. Điều này phần lớn gắn với hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Sau khi ông Tô Lâm được bầu vào những vị trí chính trị cao nhất ở Việt Nam, quan hệ giữa hai nước đã được thúc đẩy mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Đã diễn ra hai cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm, và chúng tôi hy vọng rằng sắp tới sẽ diễn ra cuộc gặp thứ ba. Các thành viên Chính phủ và Quốc hội hai nước cũng tích cực gặp gỡ, trao đổi. Trong các chuyến thăm chính thức cấp cao và cấp cao nhất trong hai năm qua, hai bên đã ký khoảng 50 văn kiện chung. Những thỏa thuận này tạo nền tảng cho việc tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai nước.

Mở ra những kỳ vọng mới cho quan hệ song phương

Những trao đổi cấp cao và các văn kiện được ký kết đang tạo thêm cơ sở để đưa quan hệ Việt Nam - Nga đi vào chiều sâu, với hợp tác ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại song phương đang lấy lại đà tăng trưởngkhí đạt 4,77 tỷ USD trong năm 2025 và đạt 3,24 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm nay. Hợp tác năng lượng, dầu khí được mở rộng. Hợp tác du lịch phục hồi mạnh mẽ, phát triển vượt bậc trong 2 năm trở lại đây. Lượng khách du lịch Nga vào Việt Nam 7 tháng đầu năm 2026 đã đạt trên 863 nghìn lượt khách, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái và cao gấp hơn hai lần so với trước đại dịch, dự báo cả năm vượt mốc 1 triệu khách. Khách du lịch Việt Nam đến Nga cũng tăng 21,4% trong 6 tháng đầu năm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng nhiều lãnh đạo các nước tham dự Lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (năm 2025). Ảnh: TTXVN

Hợp tác văn hóa có bước đột phá với Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường Đỏ tháng 7/2025, chiến thắng của ca sĩ Đức Phúc tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision-2025 ở Moskva và các chương trình biểu diễn nghệ thuật của hai nước.

Trong lĩnh vực khoa học - giáo dục, riêng năm nay hai bên đã tổ chức hơn 100 hoạt động hợp tác. Hội nghị Hiệu trưởng đại học Việt - Nga lần thứ ba diễn ra với nhiều thỏa thuận được ký kết giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước, tiếp tục mở rộng nền tảng giao lưu tri thức và đào tạo nguồn nhân lực.

Những kết quả này cho thấy quan hệ Việt Nam - Nga đang có thêm nhiều động lực. Tuy nhiên, dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm sự quan tâm, thúc đẩy các dự án và những hướng hợp tác cụ thể. Đó cũng là điều Phó Hiệu trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế Đại học Liên bang Viễn Đông, Giám đốc Học viện Phương Đông Evgeniy Vlasov kỳ vọng.

Giám đốc Học viện Phương Đông Evgeniy Vlasov bày tỏ: “Tôi tin rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, một mặt, sẽ thu hút sự quan tâm đến những vấn đề này và nhấn mạnh đây là một hướng hợp tác quan trọng, bởi trong chuyến thăm sẽ có những dự án được thảo luận và các cuộc gặp ở cấp cao. Mặt khác, cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng sẽ có cơ hội tiếp tục tìm hiểu và xác định những bước đi tiếp theo mà họ có thể thực hiện. Ở đây, điều quan trọng là phải có sự kết nối giữa ba chủ thể: doanh nghiệp, trường đại học và Nhà nước. Trong đó, Nhà nước cần được hiểu ở cả cấp khu vực, nếu chúng ta hợp tác với các địa phương, và ở cấp liên bang”.

Từ những nền tảng được hình thành trong lịch sử đến những kết quả hợp tác cụ thể trong hiện tại, quan hệ Việt Nam - Nga đang có thêm những động lực phát triển mới. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì thế được kỳ vọng không chỉ tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước, mà còn mở thêm những không gian hợp tác mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Hương Trà - Minh Phượng/VOV-Moskva