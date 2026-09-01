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Xuất bản ngày 01/09/2026 03:43 PM
Xuất bản ngày 01/09/2026 03:43 PM

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4- 6/9.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4/9 đến ngày 6/9.

Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing.

Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing.

PV(VOV.VN)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-thong-cong-hoa-lien-bang-myanmar-va-phu-nhan-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1329117.vov

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