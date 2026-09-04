Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7-12/9.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm Nga, Pháp
(VTC News) -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân thăm cấp nhà nước Liên bang Nga và thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ 7-12/9.
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