Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc về đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Chiều 27/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.