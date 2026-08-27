Thời sự Chính trị Xuất bản ngày 27/08/2026 06:08 PM Xuất bản ngày 27/08/2026 06:08 PM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc về đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.Chiều 27/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.Các đại biểu dự buổi làm việc.Việt Cường(VOV)Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lam-viec-ve-de-an-tang-cuong-xay-dung-chinh-don-dang-post1327866.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ TP Hà Nội Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ TP Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quy hoạch không phải là lời hứa về chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quy hoạch không phải lời hứa về chức vụ, không phải quyền đương nhiên được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt 701 cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng bộ chỉ số quốc gia về an sinh xã hội Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần xây dựng bộ chỉ số quốc gia về an sinh xã hội, công bố hằng năm theo địa phương và nhóm dân cư. ban tổ chức trung ươngxây dựng chỉnh đốn đảngTổng Bí thư Chủ tịch nướcTổng Bí thư Chủ tịch nước Tô LâmBình luận
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