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Xuất bản ngày 27/08/2026 06:08 PM
Xuất bản ngày 27/08/2026 06:08 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc về đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Chiều 27/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Chiều 27/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc về đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng - 4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc về đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng - 5
Việt Cường(VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lam-viec-ve-de-an-tang-cuong-xay-dung-chinh-don-dang-post1327866.vov

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