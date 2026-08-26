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Xuất bản ngày 26/08/2026 10:06 AM
Xuất bản ngày 26/08/2026 10:06 AM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt 701 cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.

Sáng 26/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý. Cùng chủ trì cuộc gặp mặt có Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Tham dự cuộc gặp mặt có 701 cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.

Sáng 26/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý. Cùng chủ trì cuộc gặp mặt có Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Tham dự cuộc gặp mặt có 701 cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú tham dự cuộc gặp mặt.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú tham dự cuộc gặp mặt.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tại cuộc gặp mặt.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tại cuộc gặp mặt.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà.

Quang cảnh cuộc gặp mặt.

Quang cảnh cuộc gặp mặt.

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt.

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý - 8
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý - 9
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý - 10
(Nguồn: Báo điện tử VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-mat-can-bo-quy-hoach-dien-ban-bi-thu-quan-ly-post1327395.vov

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