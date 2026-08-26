Thời sự Chính trị Xuất bản ngày 26/08/2026 10:06 AM Xuất bản ngày 26/08/2026 10:06 AM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt 701 cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.Sáng 26/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý. Cùng chủ trì cuộc gặp mặt có Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Tham dự cuộc gặp mặt có 701 cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú tham dự cuộc gặp mặt.Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tại cuộc gặp mặt.Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà.Quang cảnh cuộc gặp mặt.Các đại biểu dự cuộc gặp mặt.(Nguồn: Báo điện tử VOV)Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-mat-can-bo-quy-hoach-dien-ban-bi-thu-quan-ly-post1327395.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Hồ sơ cán bộ phải được bảo vệ theo quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước Ban Bí thư yêu cầu hồ sơ cán bộ và dữ liệu hồ sơ cán bộ phải được bảo vệ theo đúng quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ. Quy định 207: Siết kiểm soát quyền lực, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm Quy định 207 về những điều đảng viên không được làm giúp siết kiểm soát quyền lực, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm. Đánh giá toàn diện cán bộ lãnh đạo để có phương án điều động, luân chuyển Bộ Chính trị yêu cầu đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ được phê duyệt quy hoạch để có cơ sở xây dựng phương án điều động, luân chuyển. Kiên quyết loại bỏ tư tưởng 'thuận cán bộ, khổ Nhân dân' Đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính để phục vụ Nhân dân tốt hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiên quyết loại bỏ tư tưởng "thuận cán bộ, khổ Nhân dân". cán bộquy hoạch cán bộTổng Bí thư Chủ tịch nướcTổng Bí thư Chủ tịch nước Tô LâmBình luận
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