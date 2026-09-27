Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội sẽ 'khác lắm' nếu có 500km tàu điện ngầm

(VTC News) -

Thông tin trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 27/9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Trong bức tranh chung của cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi Hà Nội đã có sự chuyển biến mạnh mẽ: “Nhân dân Thủ đô một vài năm gần đây rất ngỡ ngàng với những định hướng, phát triển và sự quyết liệt của thành phố. Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, tôi nói bây giờ người ta không nói ‘Hà Nội không vội được đâu’, người ta quên cái khái niệm đấy rồi. Bây giờ là rất khẩn trương rồi”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận thành phố phải thực hiện khối lượng công việc rất lớn, từ sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai các công trình dự án lớn, phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, chuẩn bị không gian phát triển mới…

Điều đáng mừng là tư duy phát triển Thủ đô có sự chuyển đổi, không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt của một đô thị lớn mà từng bước chuyển sang kiến tạo Thủ đô phát triển hài hòa, văn hiến, văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế, thực sự là trung tâm phát triển của vùng và của cả nước.

Đặt vấn đề “Hà Nội hôm nay phải làm cái gì để lại cho con cháu trăm năm nữa nó trở thành di sản?”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng thành phố sẽ có công trình xứng tầm với quy mô, song muốn làm được điều này phải có sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết vừa nhận được báo cáo của thành phố về kết quả lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, những phương án hiện nay vẫn mới là phác thảo, ý tưởng, cần tiếp tục nhận được sự đóng góp của người dân, các cơ quan, chuyên gia trong và ngoài nước; ai có thiết kế hay hơn đều được hoan nghênh và sau khi đi đến thống nhất mới thực hiện. Hà Nội chưa quyết định về chính sách hay mô hình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề cập ý tưởng xây dựng Khải hoàn môn và nhấn mạnh đây mới là phương án dự kiến. Hiện nay 59 thành phố và thủ đô hàng đầu thế giới có Khải hoàn môn, trong khi Việt Nam có lịch sử đấu tranh, dựng nước và giữ nước hào hùng qua hàng nghìn năm. Vì vậy, xây dựng một công trình ghi dấu là xứng đáng, song vị trí đặt ở đâu, kiến trúc thế nào để đẹp thì cần tiếp tục lấy ý kiến Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong cử tri, Nhân dân tiếp tục đóng góp với tinh thần xây dựng. Các phương án cụ thể có thể còn những cách nhìn khác nhau, nhưng mục tiêu chung là Hà Nội phải hiện đại hơn mà không mất đi “hồn cốt”, phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan tạo nên bản sắc riêng của Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định Hà Nội đang đứng trước giai đoạn phát triển quan trọng với tầm nhìn dài hạn. Thành phố đang từng bước cụ thể hóa từng khu vực và có thể làm thay đổi diện mạo Thủ đô trong những năm tới.

“Đa số người dân đồng tình nhưng một số phương án cụ thể còn có ý kiến khác nhau, đó cũng là điều bình thường, thậm chí là cần thiết với những điều có tác động lâu dài đối với diện mạo, di sản, cuộc sống của nhiều thế hệ. Cần tiếp tục hoàn thiện, trao đổi, tranh luận để đi đến chân lý. Không có việc gì dễ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP Hà Nội phải thực sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, đối thoại, công khai minh bạch thông tin và tiếp thu ý kiến của Nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học: “Việc càng lớn, tác động càng lâu dài càng phải làm kỹ, khoa học, thận trọng, không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và sự đồng thuận xã hội”.

Về diện mạo Hà Nội trong tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn ý kiến cho rằng đến năm 2030, nếu có thêm 500 km đường tàu điện ngầm, Thủ đô sẽ “khác lắm”, có thể không còn tình trạng tắc đường, quá nhiều xe máy hay đô thị chật chội.

Nếu hình thành những khu đô thị mới mà người dân chỉ mất khoảng 15 phút để vào nội đô, người dân sẽ sẵn sàng di dời để được sống trong môi trường tốt hơn, với nhà ở bảo đảm điều kiện vệ sinh, có ánh sáng mặt trời và không khí trong lành.

Vì vậy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hà Nội phải quy hoạch, xây dựng lại để dành quỹ đất cho trường học, công viên, nhà văn hóa và các khu vui chơi phục vụ người dân.