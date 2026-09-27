Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội

Theo công văn triệu tập của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 17/10 và dự kiến bế mạc vào 20/11. Kỳ họp được chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 17/10 đến 13/11, đợt 2 từ ngày 19 đến 20/11.

Tại kỳ họp, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 2 dự án luật, xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua các dự án luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 theo các chủ trương, định hướng, yêu cầu mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIV và các văn kiện khác của Đảng, xem xét quyết định nội dung khác (nếu có).