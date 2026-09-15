Tôi bị kéo lê trên đường, suýt mất mạng vì 'ma tốc độ' phóng xe khi mưa to

(VTC News) -

Mấy hôm nay Hà Nội hay có mưa lớn, khớp gối trái và bờ vai của tôi lại nhói lên đau buốt. Đó là di chứng do vụ tai nạn giao thông xảy ra vào một ngày mưa 2 năm trước. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn thấy ai đó vít ga lao vút đi trong làn mưa, tim tôi vẫn đập dồn dập vì sợ hãi.

Hôm đó tan tầm, mưa to như trút nước. Tôi đi xe máy về nhà qua đoạn đê Trần Quảng Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tôi chủ động đi sát vào làn trong cùng, giữ tốc độ chừng 25km/h, tay luôn rà nhẹ phanh. Bỗng một chiếc xe máy vượt sát sạt bên cạnh, phóng cực nhanh, móc vào tà áo mưa cánh dơi của tôi, làm ngã và kéo lê tôi cả đoạn dài gần chục mét trước khi dừng lại.

Tài xế kia sau khi gỡ được chiếc xe ra chỉ ngoái lại nhìn tôi nằm còng queo giữa vũng nước rồi phóng đi mất. Tôi đau đến choáng váng, tối sầm mặt mũi, mãi sau khi người dân xung quanh xúm lại mới có thể nhờ gọi người nhà đưa đến bệnh viện.

Lần đó tôi may mắn thoát chết nhờ không có xe tải chạy phía sau khi ngã ra đường, nhưng hậu quả là chấn thương đầu gối và vai, gãy 6 cái xương sườn, điều trị mất 6 tháng mới đỡ, lại còn ám ảnh tâm lý nặng nề.

Tai nạn xe cộ ngày mưa rất dễ xảy ra vì mưa càng to, người ta càng chạy nhanh để về nhà sớm. Khi phóng như bay trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, tài xế có nhiều nguy cơ tông vào người khác, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Xe máy va chạm xe ben trong đêm mưa dông làm 2 người tử vong vào ngày 28/4, tại đường trục phía Nam (đoạn qua xã Tam Hưng, Hà Nội).

Mặt khác, khi trời mưa, độ bám giữa lốp xe và mặt đường giảm đi một nửa, khoảng cách phanh tăng gấp đôi, chưa kể hiện tượng trượt nước (aquaplaning) khiến hệ thống phanh gần như vô hiệu nếu xe chạy ở tốc độ cao. Chỉ cần một cú phanh gấp hay một pha đánh lái nhẹ, chiếc xe sẽ lập tức mất kiểm soát và tai nạn nghiêm trọng sẽ xảy ra.

Vì thế, tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất mới đây của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về việc quy định bắt buộc giảm tốc độ khi gặp thời tiết xấu. Đây là quy định cực kỳ cần thiết để bảo vệ tính mạng cho hàng triệu người tham gia giao thông.

Theo số liệu báo cáo của công an các địa phương gửi về Cục CSGT, tính riêng trong ngày 25/7, toàn quốc có 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, cướp đi sinh mạng của 30 người và làm 15 người bị thương. Đáng chú ý, có tới 41,66% số vụ xảy ra tại những nơi mặt đường trơn ướt do mưa, cao gần gấp 3 lần tỉ lệ trung bình của tháng trước đó (15,36%).

Quy định hiện hành, cụ thể là Thông tư 31/2019/TT-BGTVT, đã có quy định tài xế phải giảm tốc độ khi trời mưa, sương mù. Tuy nhiên, quy định này chưa hề có định lượng rõ ràng, chưa có con số hay chỉ dẫn cụ thể nào cho từng loại đường hay từng cấp độ thời tiết.

Tốc độ tối đa ghi trên các biển hạn chế hiện nay chỉ phản ánh ngưỡng an toàn trong điều kiện tiêu chuẩn, khi thời tiết khô ráo, mặt đường tốt và lưu lượng giao thông thuận lợi. Đó là cột mốc được tính toán cho những ngày trời quang mây tạnh, hoàn toàn không phải là con số áp dụng chung cho mọi tình huống thực tế.

Nhiều tài xế có thói quen chạy nhanh khi trời mưa to đường vắng. (Ảnh: Lương Ý)

Khi những cơn mưa giông trút xuống làm đường trơn trượt và tầm nhìn bị thu hẹp đáng kể, tài xế không vượt quá tốc độ cho phép vẫn có thể gây nguy hiểm cho chính mình và người xung quanh. Trong điều kiện bất lợi, tốc độ an toàn luôn phải thấp hơn rất nhiều so với con số ghi trên biển báo.

Giả sử một con đường đô thị cho phép chạy 50km/h, nhưng trong cơn mưa tầm tã khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 5m, việc xe máy vẫn duy trì tốc độ 45km/h rõ ràng là nguy hiểm. Tuy nhiên, vì vẫn chạy xe trong giới hạn tốc độ cho phép nên tài xế này không bị xử phạt.

Theo tôi, khái niệm “giảm tốc độ trong điều kiện thời tiết xấu” cần được cụ thể hóa trong Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ. Cần quy định cụ thể hơn, ví dụ như khi có mưa lớn, sương mù dày đặc hoặc tầm nhìn dưới 20m, tốc độ tối đa cho phép trên mọi tuyến đường tự động giảm xuống từ 30% - 50% so với tốc độ quy định trong điều kiện bình thường. Đường cho phép chạy 60km/h thì khi mưa to chỉ được chạy tối đa 35-40km/h.

Việc định lượng bằng con số cụ thể sẽ giúp người dân dễ tuân thủ và cảnh sát có căn cứ rõ ràng để xử phạt.

Bên cạnh đó, cũng cần có chế chế tài nghiêm khắc đối với hành vi phóng nhanh gây tai nạn trong điều kiện thời tiết xấu. Hành vi không giảm tốc độ khi mưa to dẫn đến va chạm cần được coi là tình tiết tăng nặng mức phạt hành chính.

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