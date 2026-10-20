Chuyên gia quốc tế: VOV Sonata có tiềm năng là kênh nhạc cổ điển hàng đầu châu Á

(VTC News) -

VOV Sonata - FM 89 là kênh âm nhạc chuyên biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam, bắt đầu phát sóng thử nghiệm từ 0h ngày 20/10/2026 trên tần số FM 89 MHz và các nền tảng số của Đài. Kênh phát sóng liên tục 24 giờ mỗi ngày, tập trung vào các thể loại giao hưởng, thính phòng, nhạc cổ điển, jazz và nhạc không lời, với những chương trình được sắp xếp theo từng thời điểm trong ngày.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo điện tử VTC News, bà Kat McGuffie, nguyên Giám đốc kênh nhạc ABC Classic và ABC Jazz của Australia đồng hành, cùng VOV xây dựng kênh VOV Sonata đã chia sẻ kinh nghiệm đưa âm nhạc bác học đến gần hơn với công chúng.

Bà Kat McGuffie, nguyên Giám đốc kênh nhạc ABC Classic và ABC Jazz của Australia đồng hành cùng VOV xây dựng kênh âm nhạc chuyên biệt giao hưởng thính phòng VOV Sonata.

- Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát thanh, từng phụ trách hai kênh âm nhạc ABC Classic và ABC Jazz của Australia, bà đã mang những kinh nghiệm đó đến với VOV Sonata thế nào?

Tôi may mắn được tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. Bố mẹ tôi không làm việc trong lĩnh vực âm nhạc, nhưng nhận ra tôi có năng khiếu và luôn khuyến khích tôi theo đuổi, phát triển khả năng ấy.

Lớn lên ở một vùng quê Australia, âm nhạc đã giúp thế giới của tôi rộng mở hơn, đưa tôi đến với những con người, vùng đất và ý tưởng vượt xa nơi mình sinh sống.

Tôi có hơn 20 năm làm phát thanh, phần lớn thời gian gắn bó với Đài ABC của Australia. Tôi bắt đầu công việc từ việc ghi âm các dàn nhạc xuất sắc của đất nước, sau đó đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nội dung, phụ trách hai kênh quốc gia ABC Classic và ABC Jazz, chuyên về nhạc cổ điển và jazz.

Được chia sẻ kinh nghiệm ấy với VOV Sonata, trong giai đoạn đội ngũ đang xây dựng một kênh âm nhạc mới dành cho thính giả Việt Nam, là trải nghiệm rất đặc biệt đối với tôi.

- Điều gì khiến bà quyết định đồng hành cùng VOV xây dựng kênh âm nhạc chuyên biệt về giao hưởng thính phòng, jazz như VOV Sonata?

Tôi luôn mong muốn ngày càng có nhiều đài phát thanh quốc gia xây dựng các kênh chuyên biệt dành cho nhạc cổ điển và jazz. Được góp một phần, dù nhỏ, vào sự ra đời của một kênh hoàn toàn mới như VOV Sonata là cơ hội tôi không muốn bỏ lỡ.

Tôi rất mong được góp sức đưa dòng nhạc này đến với những thính giả mới, đồng thời làm việc cùng một tập thể có chung mục tiêu lan tỏa tình yêu âm nhạc.

- Sự ra đời của VOV Sonata có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống âm nhạc Việt Nam hiện nay và trong khu vực?

Nhạc cổ điển và jazz dành cho tất cả mọi người. Nhiều người nghĩ rằng phải có kiến thức chuyên sâu về âm nhạc mới có thể thưởng thức những thể loại này. Tôi luôn nói: “Hãy bắt đầu bằng đôi tai, rồi trái tim và trí óc sẽ tự khắc đồng hành”. Điều tuyệt vời là càng khám phá những bản nhạc khiến mình xúc động, chúng ta càng tìm thấy nhiều điều để yêu mến.

Với tôi, VOV Sonata là món quà ý nghĩa dành cho thính giả Việt Nam hôm nay và các thế hệ mai sau, một không gian để mọi người khám phá âm nhạc và đưa âm nhạc vào cuộc sống hàng ngày.

Tôi cũng tin kênh có tiềm năng trở thành một tiếng nói âm nhạc hàng đầu châu Á, góp phần giới thiệu tài năng Việt Nam, chia sẻ âm nhạc và tri thức với công chúng trong khu vực cũng như trên thế giới.

- Đồng hành cùng VOV, điều gì khiến bà ấn tượng nhất về dự án và mục tiêu phục vụ thính giả?

Tôi gặp những con người thực sự tận tâm của Đài Tiếng nói Việt Nam, với hoài bão lớn là phục vụ thính giả Việt Nam. Sự cam kết với dự án mới, sự ấm áp và lòng hiếu khách của mọi người khiến tôi vô cùng cảm kích.

Tôi cảm thấy được chào đón nồng hậu và hiểu rõ việc xây dựng thành công kênh âm nhạc chuyên biệt VOV Sonata có ý nghĩa lớn như thế nào đối với đội ngũ thực hiện.

Các biên tập viên âm nhạc của kênh VOV Sonata.

- Trong quá trình đồng hành cùng đội ngũ VOV Sonata xây dựng các chương trình, điều gì để lại ấn tượng sâu sắc nhất với bà?

Điều đọng lại trong tôi nhiều nhất chính là hành trình chúng tôi cùng nhau trải qua. VOV Sonata là một ý tưởng đẹp và đầy tham vọng. Đưa một điều hoàn toàn mới ra đời vừa mang lại sự hào hứng, vừa khiến mọi người không tránh khỏi những lo lắng.

Khi tôi đến, đội ngũ rất phấn khởi nhưng cũng băn khoăn làm thế nào để biến hoài bão ấy thành hiện thực. Quá trình cùng nhau xây dựng các chương trình thử nghiệm đã giúp chúng tôi biến ý tưởng thành những nội dung thực sự có thể lắng nghe.

Tôi xúc động khi chứng kiến sự tự tin của các bạn ngày càng lớn lên, đồng thời được chia sẻ niềm vui khi VOV Sonata dần thành hình. Đó là trải nghiệm sẽ theo tôi suốt cuộc đời.

- Theo bà, VOV Sonata cần làm gì để tạo dấu ấn riêng và duy trì sức hút với thính giả trong dài hạn?

Đó là khả năng thích ứng, tình yêu dành cho âm nhạc và quyết tâm đưa VOV Sonata đến thành công.

Đội ngũ sẵn sàng học hỏi, thử nghiệm và xem xét lại cách làm khi cần thiết. Tinh thần không ngừng hoàn thiện, cùng tình cảm mà mọi người dành cho kênh, khiến tôi tin tưởng vào tương lai của VOV Sonata.

- Từ kinh nghiệm xây dựng các kênh âm nhạc tại Australia, theo bà, VOV Sonata cần làm gì để bảo đảm chất lượng chuyên môn và tạo sự gắn bó lâu dài với thính giả?

Điều quan trọng là có những chương trình âm nhạc chất lượng và người dẫn phù hợp với thính giả. Người dẫn cần chia sẻ vừa đủ để giúp công chúng cảm nhận tác phẩm, tạo cảm giác như mọi người đang cùng nhau lắng nghe, đồng thời để âm nhạc có không gian tự cất lên tiếng nói của mình.

Kiến thức chuyên môn rất quan trọng, bởi thính giả cần tin tưởng người dẫn dắt họ đến với âm nhạc. Thách thức nằm ở việc biết nên chia sẻ điều gì, vào thời điểm nào và khi nào cần để âm nhạc tự lên tiếng. Một lời chào ấm áp cùng vài câu giới thiệu được chọn lọc có thể mở ra cánh cửa để thính giả bước vào thế giới của một tác phẩm.

Mọi người tìm đến một kênh âm nhạc vì muốn nghe nhạc, do đó âm nhạc phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Các đơn vị phát thanh cũng cần ghi nhận những kỹ năng chuyên môn đặc thù của công việc này.

Để cân bằng được các yếu tố trên, cần có sự đầu tư về con người, chuyên môn và thời gian.

Kênh phát sóng liên tục 24 giờ mỗi ngày, tập trung vào các thể loại giao hưởng, thính phòng, nhạc cổ điển, jazz và nhạc không lời.

- Theo bà, VOV Sonata cần làm gì để đưa nhạc giao hưởng, thính phòng đến gần hơn với công chúng?

Cách tốt nhất là giới thiệu cho họ những tác phẩm phù hợp với nhịp sống của chính mình. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải nghĩ đến việc thính giả đang làm gì, có tâm trạng ra sao và âm nhạc có thể mang lại điều gì cho khoảnh khắc ấy.

Nhạc cổ điển chứa đựng đầy đủ những sắc thái cảm xúc của con người. Có những tác phẩm giận dữ, buồn bã, bi thương, vui tươi, tràn đầy năng lượng; cũng có những giai điệu đẹp đẽ, dịu êm. Tôi muốn mọi người khám phá ra rằng âm nhạc cổ điển có thể đồng hành với mọi tâm trạng và mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.

Bạn không cần phải là giáo sư mới có thể thưởng thức âm nhạc. Bạn có đôi tai, trí óc và trái tim. VOV Sonata là dành cho bạn.

- Bà hình dung VOV Sonata có thể trở thành một phần trong đời sống hằng ngày của thính giả Việt Nam như thế nào?

Tôi nghĩ điểm khởi đầu là âm nhạc hay và có người đồng hành phù hợp. Tôi mong VOV Sonata sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của thính giả.

Chẳng hạn, khi đưa con đến trường, bạn có thể nghe được một tác phẩm gợi mở câu chuyện để trò chuyện cùng con. Khi ăn sáng và nghĩ về một ngày bận rộn phía trước, một bản nhạc có thể mang đến khoảng lặng để bạn suy ngẫm, hít thở và chuẩn bị tinh thần.

Còn khi cần thêm động lực, bạn có cả một dàn nhạc đứng phía sau tiếp sức!

- Khi VOV Sonata bắt đầu phát sóng thử nghiệm từ ngày 20/10, bà muốn gửi thông điệp gì tới thính giả?

Hãy thử lắng nghe! Biết đâu bạn sẽ khám phá ra điều mình yêu thích. Bạn có thể tập trung lắng nghe từng nốt nhạc hoặc đơn giản để âm nhạc bầu bạn trong lúc làm việc. Bạn không cần phải có kiến thức đặc biệt nào mới có thể bắt đầu.

Đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi hy vọng thính giả sẽ tiếp tục lắng nghe, cùng chúng tôi trưởng thành và góp phần đưa VOV Sonata trở thành một phần trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

- Xin cảm ơn bà!