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Xuất bản ngày 20/10/2026 06:00 AM
Xuất bản ngày 20/10/2026 06:00 AM

Lịch phát sóng kênh âm nhạc chuyên biệt thính phòng giao hưởng VOV Sonata

Lê Chi
Lê Chi
(VTC News) -

Kênh âm nhạc VOV Sonata phát sóng liên tục 24 giờ mỗi ngày trên tần số FM 89 MHz, mang đến không gian âm nhạc đa sắc màu từ giao hưởng, thính phòng cổ điển đến jazz.

Lịch phát sóng kênh âm nhạc chuyên biệt thính phòng giao hưởng VOV Sonata - 1
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