Lịch phát sóng kênh âm nhạc chuyên biệt thính phòng giao hưởng VOV Sonata

Cùng chuyên mục

Chuyên gia quốc tế: VOV Sonata có tiềm năng là kênh nhạc cổ điển hàng đầu châu Á Chia sẻ với PV VTC News, bà Kat McGuffie, nguyên Giám đốc hai kênh ABC Classic và ABC Jazz của Australia, đánh giá cao tiềm năng phát triển của kênh VOV Sonata.

VOV Sonata - FM89 mở rộng không gian thụ hưởng âm nhạc chất lượng cao Phó giáo sư, TS Bùi Hoài Sơn khẳng định đây là bước đi đúng hướng, giúp đa dạng hóa sản phẩm báo chí và mở rộng cơ hội thụ hưởng văn hóa nghệ thuật chất lượng cao.

VOV Sonata sẵn sàng lên sóng: 24 giờ âm nhạc giao hưởng, thính phòng, jazz Sau hai tháng chuẩn bị, VOV Sonata – FM89 hoàn thiện khung phát sóng 24 giờ, kho nhạc bản quyền và hệ thống kỹ thuật, sẵn sàng phát sóng thử nghiệm từ ngày 20/10.

Tùng Dương, Hòa Minzy cùng dàn sao hội tụ tại 'Tự hào là người Việt Nam 2026' Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” diễn ra tối 1/11 tại Thái Nguyên, quy tụ Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Có gì đặc biệt trong 2 đêm diễn của BIGBANG tại Hà Nội? Tour lưu diễn kỷ niệm 20 năm ra mắt của BIGBANG đang nhận được nhiều quan tâm khi diễn ra 2 ngày 24 - 25/10 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.