Toàn cảnh lễ khai hội di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp năm 2026

Chiêm ngưỡng kiệt tác kiến trúc của chùa Bút Tháp.
Sáng nay (8/5), tại chùa Bút Tháp (phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh), lễ khai hội di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp năm 2026 được diễn ra long trọng trong không khí trang nghiêm.
Tham dự lễ khai hội chùa Bút Tháp năm 2026 có ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh; Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; cùng các lãnh đạo Sở, ngành tỉnh Bắc Ninh, UBND phường Trí Quả; các Hòa thượng, thượng tọa, tăng ni cùng đông đảo người dân và du khách.
Ông Nguyễn Duy Huy, Chủ tịch UBND phường Trí Quả (Bắc Ninh) phát biểu khai mạc lễ hội chùa Bút Tháp năm 2026.
Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, đánh trống khai hội chùa Bút Tháp năm 2026.
Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ khai hội di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp năm 2026.
Trong khuôn khổ lễ khai hội, các đại biểu thực hiện nghi thức thả chim bồ câu bay.
Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.
Lễ hội lớn nhất trong năm của chùa Bút Tháp được tổ chức từ ngày 22 đến 24/3 âm lịch, nhằm kỷ niệm ngày nhà sư Minh Hành viên tịch. Đây cũng được coi là ngày giỗ chung các vị sư tổ chùa Bút Tháp qua các thời kỳ.
Lễ hội Chùa Bút Tháp gồm 2 phần chính là phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống, bảo đảm trang nghiêm. Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương và du khách, các hoạt động đậm nét văn hóa truyền thống, góp phần vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Chùa Bút Tháp để chiêm ngưỡng bốn bảo vật quốc gia, cùng kiến trúc gỗ độc đáo có niên đại từ thế kỷ XVII.
