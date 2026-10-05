Thời sự Chính trị Xuất bản ngày 05/10/2026 10:18 AM Xuất bản ngày 05/10/2026 10:18 AM Toàn cảnh Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV Sáng 5/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV khai mạc trọng thể dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.Các đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV làm lễ chào cờ.Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.Các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị.Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Trung ương biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ tư.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.Ngọc Thành(VOV.VN)Link: https://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-post1338493.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × ban chấp hành trung ương Đảnghội nghị trung ươngTổng Bí thư Chủ tịch nướcTổng Bí thư Chủ tịch nước Tô LâmBình luận
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