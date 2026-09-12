Thế giới Thời sự quốc tế Xuất bản ngày 12/09/2026 11:37 AM Xuất bản ngày 12/09/2026 11:37 AM Toàn cảnh chuyến thăm Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm VOV điểm lại một số hoạt động chính của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ.Rạng sáng 10/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nuñez đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay.Sáng (10/9) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Montreau thành phố Montreuil, Cộng hòa Pháp. Cùng dự có Thị trưởng thành phố Montreuil Patrice Bessac và Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel.Sáng 10/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel tại thành phố Montreuil, nơi đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và không gian Hồ Chí Minh. Ngày 10/9, tại Phủ Thủ tướng Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên chính thức Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ (diễn ra trong hai ngày 9 và 10/9 tại Grand Palais). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Chiều 10/9 (giờ địa phương), Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalides ở Thủ đô Paris. Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit chủ trì Lễ đón. Chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Chiều 10/9 ( theo giờ địa phương), tại Điện Elysée, Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ báo chí trước hội đàm.Chiều 10/9 (theo giờ địa phương), sau Lễ đón trọng thể tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron. Chiều tối 10/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Sáng 11/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm, làm việc tại Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp (CEA) và chứng kiến Lễ trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác. Ngày 11/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Ngày 11/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Bác Hồ cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.Chiều 11/9 (giờ địa phương), tại Thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Pháp.Tối 11/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ.PV(VOV.vn)Link: https://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-chuyen-tham-cong-hoa-phap-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-post1331900.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Pháp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam phải phát huy cao nhất trí tuệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau hơn 10 năm được lưu giữ tại Pháp Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân Ngô Phương Ly chứng kiến lễ trao trả Trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Pháp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định kiều bào là bộ phận không tách rời của dân tộc, nguồn lực quan trọng đóng góp cho đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp Sáng 11/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp (CEA). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâmquan hệ Việt - PhápBình luận
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