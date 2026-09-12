Toàn cảnh chuyến thăm Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ngày 11/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Bác Hồ cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.